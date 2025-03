“He cumplido con todos los requerimientos de la Corte”: Ministro de Salud

Al termino de la plenaria de la Cámara de Representantes dónde fue aprobada la reforma a la salud en su segundo debate, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo al ser cuestionado por los requerimientos de la Corte Constitucional, afirmó que ha cumplido con lo ordenado por el alto tribunal.

“El abogado del doctor Uribe recusa a la fiscal, ¿y nosotros no podemos recusar ya sea un juez, un magistrado, no está obrando correctamente?, no, nosotros también tenemos ese derechos, yo he cumplido todos y cada uno de los requerimientos de la Corte y los seguiré cumpliendo”, manifestó el Ministro.

También se refirió a la resolución que convoca la conformación de la mesa técnica para reajustar la Unidad de Pago por Capitación.

“Me dio tiempo hasta el 28 de febrero para convocar la mesa, ya lo hice, vamos a reunirnos, ya están comenzando a llegar las solicitudes de quienes van a integrar la mesa; pero miren ustedes todo el tiempo que perdimos, estamos a marzo y resulta que yo el primero de enero pedí una mesa, no me escucharon”, afirmo el jefe de la cartera de salud.

Aseguró que se han perdido dos meses para evaluar si faltan o no recursos para la salud, y si llegarán a faltar, indica que se debe meter la mano al bolsillo de los colombianos ya que “el gobierno no tiene más de dónde”, y por eso se ha solicitado la ayuda de los empresarios con los aportes patronales.