Cambio Radical hace reparos a aprobación al proyecto de reforma a la salud

Cúcuta

Lo representantes de partidos políticos que no avalaron el proyecto de reforma al sector salud que tuvo el guiño de la Cámara de Representantes se pronunciaron que en las últimas horas.

Uno de ellos, el Representante a la Cámara Jairo Cristo expresó que “el país ayer se sintió de luto, porque se aprobó en segundo debate la reforma al sistema de salud, vemos cada día el sistema viene perdiendo y el pías ve cada día como esto va en retroceso”.

“Lo que se esta tramitando en el congreso, no da las alternativas a una solución, lo que el sistema requiere. hoy muchas cosas que han pasado dentro de esta reforma, la reforma no tuvo una interlocución válida. Cuando un proyecto de ley se presenta quien defiende el proyecto para un verdadero debate es el autor del proyecto y vimos como el autor que es el ejecutivo que es Min protección y Adress no dieron respuesta a las inquietudes que se habían planteado” dijo el dirigente político.

Agregó que “la cámara actuó como un notario de esas reformas que se están tramitando. Estamos viviendo una gran incertidumbre con el tema de la Ups, con los fallos de la Corte Constitucional, el sistema tiene problemas de carácter financiero”.

“Esto se ha agudizado, el gobierno tiene más de cinco Eps intervenidas, que esta manejando mas de 30 millones de colombianos y al tener interventorías se pensaría que no iba a tener problemas, pero en todo el país situación es más compleja” manifestó Cristo

“Esta jugando con un bien muy preciado que es la salud, esperamos que el senado actué con responsabilidad y entienda lo que tiene en sus manos y donde no se puede hacer una transacción con el gobierno para aprobarla una nefasta reforma” dijo el parlamentario.