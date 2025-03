Alcaldes del Catatumbo piden al gobierno cumplir el Pacto del Catatumbo

Cúcuta

El gobierno nacional anunció seis billones de pesos para atender la región del Catatumbo, en Norte de Santander en medio de la crisis social que vive la zona norte del departamento por las confrontaciones entre las guerrillas del Eln y las disidencias armadas de las farc frente33.

El alcalde del municipio de Ocaña Emiro Cañizares dijo a Caracol Radio que “acá lo que se necesita es un compromiso gubernamental, hoy lo que necesitamos es la articulación de todo el Estado, para responder a las necesidades de la región”.

Explicó el funcionario que “hoy en día lo que le pedimos al Estado es que se de la continuidad de los proyectos, que las inversiones se definan independientemente de los gobiernos,se puedan ejecutar los presupuestos, se hagan las ejecuciones y se de respuesta a las reclamaciones que tienen los habitantes del Catatumbo”.

Indicó que “hoy en día las comunidades lo que reclaman es no más abandono, no más indiferencia, no más violencia para pensar de una vez por todas en el desarrollo de este departamento y especialmente de esta zona”.

Finalmente los mandatarios municipales se mostraron optimistas que el documento firmado que refleja el Pacto del Catatumbo pueda constituirse en una realidad y no en una promesa más de las tantas que han hecho.