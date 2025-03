Liga de Alcaldes del Caribe propone una bolsa regional para bajar costos de la energía

“Ya está oficialmente conformada la Liga de Alcaldes del Caribe en cuanto a lo que tiene que ver con Afinia”, así inició Dumek Turbay, alcalde Mayor de Cartagena, la reunión estratégica sobre Afinia con los mandatarios de las ciudades capitales, en tres de los departamentos en donde opera la empresa de energía.

La reunión, en medio del itinerario de la Alcaldía de Cartagena en Montería, convocó al alcalde Turbay, a Hugo Kerguelén, alcalde de Montería; y a Yahir Acuña, mandatario de Sincelejo, quienes conversaron sobre Justicia Tarifaria con el gerente de la empresa, Ricardo Arango, quien habló sobre el posible apagón en el país; y cuál es el plan de contingencia de la empresa en los departamentos donde opera.

A su turno, Kerguelén dijo: “Lo que más nos agobia en la región Caribe son las altas tarifas de la energía. Pero a Afinia tampoco le conviene los altos costos, porque la gente deja de pagar; sin embargo, creo que el principal problema es la falta de comunicación entre la empresa y los gobiernos locales y regionales”.

Por su parte, Acuña propuso un sentir de los tres alcaldes: “Yo creo que el diálogo debe ir más allá de encontrar culpables, sino identificar sus causas. Creo que, a través de la Liga de Alcaldes del Caribe, y junto al Gobierno nacional, podríamos analizar si se conforma una bolsa regional de recursos para cubrir las pérdidas técnicas en la facturación, lo que significaría un alivio para nuestras comunidades. Subsidiar, podría ser a través del Sistema General de Participación o de las OCAD, así como hay para saneamiento y agua potable, para que la gente pague menos”.

Por otro lado, Acuña criticó que las empresas de servicios públicos cobren sus facturas con catastros propios y no con los estructurados de forma gubernamental.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, manifestó: “Sin duda alguna, en lo que a Cartagena se refiere, el tema que más hemos analizado, pensado y hablado es el papel de Afinia en la felicidad de los ciudadanos; y, además, el nivel de resignación que actualmente siento frente a un sinnúmero de propuestas que no han llegado a nada”.

Y agregó: “Estoy seguro que gran parte de la gente no es que no quiera pagar, es que no tienen con qué. Lo que nos toca es ser pragmáticos, aunque esté frustrado y que hace rato dejé de hablar de eso. Por ende, considero que la respuesta está en manos del Gobierno nacional. Pero lo único que se conoció del Gobierno Petro, frente al costo de la tarifa, fue una iniciativa que fracasó como proyecto de ley en el Congreso; por ende, uno siente que le grita a la Luna”.

Por último, Turbay adhirió a la petición de Kerguelén para Afinia sobre “que mejore la comunicación con las Alcaldías y con las comunidades, de forma preventiva y socializando procesos que brinden calma y tranquilidad a la gente. Ellos quieren enterarse de primera mano, sentirse incluidos e importantes”.