Dimar emite alerta por fuertes vientos y olas de hasta casi cuatro metros en el mar Caribe

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR) informa a los medios de comunicación, entidades territoriales y a la ciudadanía en general:

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- Como resultado de la interacción entre la baja presión del Darién y una alta presión al noroeste del océano Atlántico, se informa a las comunidades de Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Puerto Bolívar, Riohacha, San Andrés y Providencia y Santa Marta, la actualización de las condiciones meteomarinas previstas para los próximos días en la región.

- Entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo de 2026: se esperan se presenten en el Caribe una intensificación de los vientos entre los 29 y 51 km/h, y alturas significativas de ola entre 2.8 y 3.8 metros.

- Así mismo, se prevé el tránsito de una onda tropical sobre el mar Caribe oriental durante las próximas 24 a 48 horas, favoreciendo variaciones en la intensidad del viento y el estado del mar sobre dicho sector.

- Por lo anterior, para el Caribe oriental se espera que se presente una altura significativa de la ola entre los 2.2 y 3.1 metros, con vientos entre los 25 y 38 km/h de dirección predominante este. Para el litoral Caribe centro se esperan se presenten los valores más altos con una altura de la ola que oscile entre los 2.5 y 3.8 metros y vientos con velocidades entre los 31 y 48 km/h con dirección noreste y este.

- ⁠Entre tanto, en el mar Caribe occidental, se prevén olas con alturas significativas entre los 1.9 y 2.8 metros y vientos con velocidades entre los 9 y 33 km/h de dirección predominante noreste. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se espera que se presenten alturas significativas de la ola entre los 2.0 y 2.8 metros y una velocidad de los vientos entre los 31 y 37 km/h con dirección predominante del este.

La Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo y a la comunidad en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades marítimas, náuticas y recreativas. Asimismo, se recomienda atender las directrices emitidas por las autoridades y consultar los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales (@DimarColombia) y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).