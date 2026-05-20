Surtigas avanza en modernización del servicio con medición inteligente de gas natural

Surtigas dio un paso importante en la modernización del servicio de gas natural al consolidar la implementación de sistemas de medición inteligente, basados en tecnología 4G y soluciones de Internet de las Cosas (IoT), una iniciativa enfocada principalmente en clientes comerciales, que la posiciona como una empresa pionera en Colombia dentro del sector.

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Esta nueva tecnología moderniza los métodos tradicionales de medición mediante el uso de equipos con comunicación bidireccional, monitoreo en tiempo real y gestión remota, lo que permite supervisar continuamente el servicio e intervenir de forma oportuna velando por la seguridad de los usuarios, facilitando la detección de fugas y novedades en la medición, generando mayor seguridad y confianza para los usuarios, contribuyendo a una operación más ágil y eficiente.

A la fecha, Surtigas ha puesto en funcionamiento 1.212 de estos nuevos equipos, beneficiando directamente a comercios de Bolívar, Córdoba, Antioquia y Sucre, y proyecta llevar esta solución a 1.500 usuarios más para 2026. Con ello, reafirma su compromiso con la innovación y con la prestación de un servicio de gas natural cada vez más seguro, confiable y de mayor calidad para los usuarios y para el desarrollo de la actividad comercial.

La implementación de esta tecnología ya ha dejado resultados positivos, entre ellos:

* Detección y seguimiento oportuno de más de 30 fugas de gas, contribuyendo a la seguridad de los usuarios comerciales y la prevención de riesgos.

* Cortes y reconexiones del servicio de forma remota, que fortalecen la seguridad y la continuidad, proyectando tarifas más eficientes para los usuarios.

* Mayor rapidez en la atención de eventos operativos, con respuesta inmediata una vez la fuga es identificada.

* Identificación de novedades en la medición en tiempo real para asegurar la facturación de consumos de los usuarios.

* Información precisa sobre los hábitos de consumo de los usuarios comerciales.

Con este desarrollo, Surtigas se consolida como un referente en innovación dentro de la industria del gas natural en Colombia, alineándose con las tendencias de servicios públicos inteligentes y contribuyendo al desarrollo de ciudades más modernas, seguras y sostenibles.