Real Cartagena enfrenta a Barranquilla FC este jueves a las 7:30 pm en el Jaime Morón

La hora decisiva llegó para Real Cartagena. El equipo dirigido por el profesor Álvaro Hernández, disputará este jueves su último partido de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2026, con la posibilidad de confirmar su presencia en la gran final del campeonato.

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El compromiso será ante Barranquilla FC en el Estadio Jaime Morón León, escenario donde la afición cartagenera espera celebrar una nueva clasificación. El balón rodará desde las 7:30 de la noche.

El conjunto heroico llega a la jornada definitiva en la primera posición del Grupo B con 10 puntos y con el panorama a su favor. Los cartageneros dependen únicamente de su resultado para avanzar a la disputa por el título del torneo de ascenso.

Mientras tanto, Unión Magdalena, único club con opciones de alcanzar el liderato, deberá superar a Bogotá FC y esperar que Real Cartagena no sume en casa. Ese encuentro se jugará en Valledupar a partir de las 4:00 de la tarde.