Líderes de la salud se reúnen para trazar estrategias que fortalezcan la pediatría en Colombia

La necesidad urgente de poner la salud infantil en el centro de la conversación nacional fue una de las principales conclusiones que dejó el Encuentro de Líderes en Salud Pediátrica, iniciativa liderada por Casa del Niño y que reunió en Cartagena a destacados representantes del sector salud colombiano para reflexionar sobre el presente y futuro de la pediatría en el país.

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El evento contó con la participación de presidentes y vicepresidentes de sociedades científicas, autoridades de salud, representantes de universidades, investigadores, líderes hospitalarios, aseguradores y especialistas de diferentes áreas médicas, quienes analizaron temas relacionados con sostenibilidad hospitalaria, crisis de especialidades pediátricas, salud mental infantil, enfermedades crónicas, inteligencia artificial en salud, prevención, talento humano y articulación entre actores del sistema.

Durante las conversaciones desarrolladas en el encuentro, varios participantes coincidieron en que la salud pediátrica atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, marcado por el cierre progresivo de servicios especializados, dificultades de sostenibilidad financiera, déficit de talento humano y crecientes barreras de acceso para niños y adolescentes. Asimismo, se planteó la preocupación frente al desgaste emocional del personal de salud, la fuga de especialistas y la necesidad urgente de fortalecer modelos de prevención, salud mental y atención integral centrada en la infancia.

Los asistentes también insistieron en la importancia de fortalecer la articulación entre IPS, EPS, academia, sociedades científicas y autoridades de salud, señalando que el futuro de la pediatría colombiana dependerá en gran medida de la capacidad del sector para construir soluciones colectivas, sostenibles y de largo plazo.

Dentro de las principales propuestas y reflexiones construidas durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer la salud pública y avanzar hacia la construcción de un plan pediátrico nacional con visión de largo plazo, enfocado en prevención, gestión del riesgo y sostenibilidad del sistema; así como promover modelos de rentabilidad sanitaria, fortalecer el rol de las Secretarías de Salud, impulsar ejercicios de veeduría y control social y consolidar capacidades médicas acordes con las nuevas realidades epidemiológicas y sociales del país. Asimismo, los participantes resaltaron la importancia de avanzar hacia modelos de medicina transicional que permitan garantizar continuidad en la atención de pacientes con enfermedades crónicas desde la niñez hasta la adultez, fortalecer la detección temprana de factores de riesgo incluso desde la etapa prenatal, seguir promoviendo una atención humanizada y formar pediatras y nuevos profesionales orientados a los desafíos actuales del sistema, además de fortalecer la articulación entre sociedades científicas para construir rutas integrales de atención centradas en el paciente.

Como resultado de este encuentro, Casa del Niño Hospital Infantil consolidará un documento técnico y estratégico que recogerá las principales reflexiones, alertas y recomendaciones construidas durante la jornada, con el propósito de aportar a la conversación nacional sobre el fortalecimiento del sistema de salud y el futuro de la atención pediátrica en Colombia.

Con esta iniciativa, Casa del Niño busca seguir promoviendo espacios de pensamiento, articulación y construcción colectiva alrededor de uno de los temas más sensibles y estratégicos para el futuro del país: la salud de los niños, niñas y adolescentes.