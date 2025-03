Brutal riña en Piedecuesta dejó heridos y hasta un perro afectado

Piedecuesta.

Una de las peleas callejeras más violentas de los últimos meses ocurrió en Piedecuesta, donde un grupo de jóvenes protagonizó una riña con machetes y garrotes. El enfrentamiento comenzó en una fuente de soda del barrio Tejaditos y se trasladó hasta la cancha del barrio Portal de Belén, dejando varias personas heridas y hasta un perro afectado.

Las imágenes del enfrentamiento, registradas en video, muestran a cerca de 20 personas agrediéndose violentamente. Nancy Contreras, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, describió lo sucedido: “Fue una pelea muy fuerte, y lamentablemente ni siquiera los animales se salvaron”. Según testigos, el perro herido ya había sido atacado en otro enfrentamiento ocurrido hace 15 días.

Aunque no se confirmó el número exacto de heridos, se sabe que la mayoría de los involucrados eran menores de edad y no fueron conducidos ante las autoridades. Hasta el momento, la Alcaldía de Piedecuesta no se ha pronunciado sobre este hecho de intolerancia, mientras que líderes comunales denuncian que estas peleas son frecuentes y se organizan a través de redes sociales.