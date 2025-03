Bogotá no tendrá cambios en el racionamiento de agua, aunque Chingaza llegue al 36%

Colombia

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aseguró que no habrá cambios en el esquema de racionamiento de agua, incluso si el nivel del sistema Chingaza baja al 36 % en las próximas semanas. Actualmente, los embalses se encuentran en un 38,84 % de su capacidad, un nivel que la entidad considera aceptable para esta época del año.

Embalses en mejor estado que en 2024

Según la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, gracias a las medidas de racionamiento, las operaciones del sistema de abastecimiento y el ahorro de los ciudadanos, los embalses cuentan con 48 millones de metros cúbicos adicionales en comparación con marzo del año pasado.

“El racionamiento implementado, más las acciones operativas del sistema de abastecimiento y de distribución de agua, junto al ahorro voluntario de los ciudadanos, permiten que, al día de hoy, el sistema Chingaza cuente con 48 millones de metros cúbicos adicionales en comparación con la misma fecha del 2024”, explicó Avendaño.

Además, el embalse de Chuza está por encima de la curva guía, mientras que el embalse de San Rafael supera el 60 % de llenado, lo que indica que se acercan a los niveles históricos esperados para esta temporada.

La empresa también destacó que, a menos de cuatro semanas de terminar la temporada seca, se espera que en abril inicie la temporada de lluvias. Según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones de humedad en Chingaza son levemente superiores a los promedios históricos, lo que podría favorecer la recuperación de los embalses.

Avendaño reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener el ahorro de agua, no solo en las próximas semanas, sino de manera permanente. “Invitamos a los ciudadanos a mantener el buen comportamiento frente al consumo de agua y a no bajar la guardia en el ahorro, no solo en las próximas semanas, sino de manera definitiva como un cambio en los hábitos de vida”, concluyó.