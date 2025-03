Petro defiende estado de conmoción interior en el Catatumbo ante críticas de la ANDI y la oposición

Colombia

Ante la solicitud que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, le hizo a la Corte Constitucional de tumbar el decreto que establece el estado de conmoción interior en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales.

“Ya la Andi no quiere que se lleven recursos extraordinarios al Catatumbo a través de la conmoción interior. ¿Qué le dirá a las miles de familias desplazados y a los familiares de los asesinados? ¿Qué le dirá a Colombia al debilitar a su ejército en las fronteras?”, afirmó el mandatario.

Incluso, Petro señaló al presidente de este gremio, Bruce Mac Master, de quien dijo “debería decir de frente si, por salvarle los impuestos transitorios a los juegos de suerte y azar, quiere hacerle perder las fronteras a los Colombianos”.

En una publicación posterior, el presidente también se refirió a las críticas que ha hecho la senadora Paloma Valencia. Cuestionó si “no son motivos de una conmoción interior en el Catatumbo” los “más de 71 cadáveres recogidos, la existencia de fosas comunes escondidas por el ELN, el desplazamiento de 55.000 personas, la existencia de una frontera que se dejó tirada, el asesinato de firmantes de paz, los crímenes contra la paz cometidos en el Catatumbo por el ELN, la necesidad de financiar la ofensiva del Ejército, debilitada por la ausencia de la ley de financiamiento que tanto Paloma como Bruce sabotearon”.

El jefe de Estado también se preguntó: “¿Tan acostumbrados estaban a ver correr la muerte por Colombia por designio oficial? ¿Es esa la propuesta del uribismo ante el ataque del ELN? ¿Bajar los brazos, desproteger la población y esperar que controlen una de las principales zonas cocaineras del mundo?”.

El presidente de la ANDI respondió a los señalamientos de Petro, también en su cuenta de X. Allí manifestó que “Presidente, se equivoca, y hace afirmaciones que no son correctas. No sólo sí creemos que al Catatumbo, Chocó, Arauca, Cauca hay que llevar recursos, sino que hay que ejecutarlos con eficacia, y con responsabilidad con la población. Hay que hacerlo pronto. No se le puede dejar abandonados a merced de grupos criminales”.

Y explicó que “una pregunta completamente distinta es si se requería conmoción interior y decretos especiales para atender las obligaciones ordinarias del Estado. Son varias las regiones del país que requieren de esa presencia y de ese compromiso de parte de las autoridades”.