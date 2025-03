En esta ciudad de Colombia se pueden observar más de 560 especies de aves: Espectáculo único

Colombia es reconocido por ser uno de los territorios más biodiversos del mundo, y ocupa los primeros lugares dentro de los países con más diversidad de aves en el mundo. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, se pueden encontrar más de 1900 especies de aves, de las cuales 79 son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

La gran biodiversidad de aves que se encuentran en el territorio nacional, convierten a Colombia en el destino ideal para el avistamiento, una actividad que se destaca en distintos departamentos y municipios. Algunos de los lugares donde se puede llevar a cabo este plan incluyen el aviario de Cartagena, el Parque Nacional Natural Los Nevados, la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros, según el portal de ProColombia.

Sin embargo, hay una ciudad en el país que se ha convertido en un lugar destacado para el avistamiento de aves y la conservación de las especies, y que en los últimos días fue sede de la Feria Internacional de Aves ‘Colombia Birdfair’, le contamos de qué capital se trata y lo que tiene que tener en cuenta para realizar este plan.

La ciudad que cuenta con más de 500 especies de aves

Hay algunos departamentos que se destacan por tener una mayor cantidad de especies de aves, entre ellos se encuentran Antioquia, Meta, Risaralda y el Valle del Cauca, según información de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Dentro de estos departamentos se encuentra la ciudad donde se pueden encontrar más de 500 especies de aves, se trata de Cali, capital del Valle del Cauca. Según la Alcaldía de Cali, en noviembre de 2024, fue reconocida como ‘Ciudad de las Aves’ por el American bird Conservancy and Environment for the Americas.

Según información de la Alcaldía de la ciudad, en su territorio se encuentran más de 560 especies de aves registradas, con cerca del 30% del total nacional, convirtiéndose en el “paraíso para el aviturismo y un referente en conservación”, se explica en su página web.

Su amplia variedad se debe a su ubicación geográfica, en la transición entre el pie de monte de la vertiente oriental de la cordillera occidental y la parte plana del valle del Río Cauca, donde se puede encontrar altitudes de más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar en los Farallones de Cali, donde hay bosques y páramos y los 950 msnm, con humedales y bosque seco tropical, según la ‘Guía ilustrada de las aves de Santiago de Cali’.

Avistamiento de aves en Cali

Según la alcaldía de la ciudad de Cali, en la ciudad hay aproximadamente 25 puntos recomendados por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, debido a las condiciones se pueden observan aves en casi cualquier lugar, sin embargo, hay algunos lugares que por ubicación, accesibilidad e infraestructura tienen ventajas.

Estos son algunos lugares destacados para el avistamiento en la ciudad de Cali: