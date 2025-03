Pocas mujeres ocupan altos cargos en sector tecnológico

MH01. KUALA LUMPUR (MALASIA), 20/02/2025.- Una mujer sostiene un smartphone tríptico Mate XT durante un evento de presentación este martes, en Kuala Lumpur (Malasia). El nuevo as bajo la manga de Huawei es uno de los clics tecnológicos de la semana. ¿Creía que un teléfono con pantalla plegable era revolucionario? ¿O con doble pantalla plegable? Pues aquí les presentamos uno con triple pantalla plegable. EFE/EPA/ Mukhriz Hazim / MUKHRIZ HAZIM ( EFE )

A causa del mes internacional de la mujer, se lanzó un estudio que demuestra la participación del género femenino en altos cargos en las compañías tecnológicas presentes en Latinoamérica, estos fueron los resultados.

Cabe resaltar que el DANE también ha investigado sobre este tema y concluyó que durante el trimestre octubre-diciembre de 2024, la tasa de ocupación femenina se situó en 45,8% en Colombia. Adicionalmente, el Ministerio de las Tecnologías dijo en 2023 que había un desbalance en la equidad de género en este sector económico pues 29% de los profesionales en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) eran mujeres.

En el resto de la región latinoamericana, la situación no cambia mucho, de acuerdo al estudio Talent Trends en 2024 por parte de Michael Page muestra que en países como México, Argentina y Chile la participación de la fuerza laboral femenina no pasa del 30%, en cargos altos no alcanza ni a un 20%.

Por otro lado, hay algunas precursoras que han logrado ocupar cargos de directivas, tal es el caso de Mariana Casterán, quien es Controller financiera para TCS América Latina (Tata Consultancy Services). Esta misma empresa, tiene la participación femenina del 35,6% en la compañía.

Al respecto, Hada Luz Velosa, encargada de supervisar la función administrativa en TCS declaró: “En la industria IT, aún existen importantes brechas de género. Es fundamental promover la educación STEM en las niñas y jóvenes, pero, además, la experiencia nos ha demostrado que no sólo es necesario que nos preocupemos de la formación y la contratación de mujeres, sino también de la inclusión, la retención y la progresión de carrera de ellas, generando oportunidades de liderazgo”.

Ada Lovelace, considerada la madre de la programación informática; Ángela Ruiz Robles, inventora española precursora del ebook; y Karen Spärck Jones, pionera en lingüística computacional y recuperación de la información, son algunas de las mujeres precursoras en el ámbito de la tecnología.