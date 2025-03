Incendio en resguardo de gatos causó pánico en Cartagena: comunidad denuncia manos criminales

Cuando muchos dormían y algunos apenas se levantaban a sus labores, un incendio se tomó un resguardo de 150 gatos en condiciones de vulnerabilidad ubicado en la Transversal 54, a la altura del barrio Los Caracoles en Cartagena. Mototaxistas y residentes de la zona se percataron de lo sucedido y con baldes de agua lograron sofocar las llamas, evitando una tragedia animal en la capital bolivarense.

En diálogo con Caracol Radio, Esperanza Soto, cuidadora de estos felinos, aseguró que afortunadamente ninguno de los animales resultó afectado por las llamas. La mujer denunció que presuntas manos criminales habrían provocado la emergencia con el propósito de causar la muerte de la totalidad de los gatos y perros que habitan en el lugar.

“Esto es un atentado de una persona que no sabemos quién es. Gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas, las cosas materiales se pueden recuperar, pero aquí lo más importante lo que prima aquí en esto es el bienestar de los animales. Entonces pues yo invito a la gente del Distrito a que tome cartas en el asunto como se debe con respecto a la protección animal. Yo me enteré por las personas que viven en el mercadito porque ellos ya tienen mi número y siempre me echan un ojito para cualquier eventualidad. Me dijeron que el puente estaba prendido en fuego que me viniera enseguida, yo salí y cuando llegué ya ellos mismos se habían encargado de apagar las llamas con los mototaxistas”, expresó Soto.

Funcionarios de la Umata hicieron presencia en el lugar con algunos veterinarios, con el fin de realizar una evaluación a los animales que se encuentran en este resguardo. La comunidad aprovechó la ocasión para pedir el traslado de los gatos a un albergue que tenga todas las condiciones de seguridad en donde puedan ser atendidos con todos los servicios.

“Esta es una problemática delicada que viene de años y que no solamente se da en el puente de Napoleón Perea. Aquí Cartagena sabe que hay más de 30 botaderos de animales en esta ciudad y que todos los animales tienen una ley de protección que es la 1774 y actualmente la ley ángel castiga este tipo de situaciones de maltrato. Este atentado conlleva a que pudo haber pérdidas de vida que afortunadamente no se dieron”, concluyó Soto.

La conflagración arrasó con gran parte de la comida de estos felinos y otros materiales que sirven para el cuidado de los gatos.