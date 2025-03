David González, contundente sobre rumores y comentarios: “No veo, ni leo, ni oigo”

Millonarios dejó atrás una semana complicada, en la que en cuanto a lo deportivo venían de una dura derrota frente a Deportivo Cali. No obstante, el cuadro Embajador se repuso ante su gente y consiguió una sólida victoria por 2-0 ante Deportes Tolima, un envión anímico importante de cara a lo que será la confrontación en Manizales frente a Once Caldas.

Tras el juego ante Cali, algunas críticas comenzaron a conformarse contra el entrenador David González; no obstante, la victoria le permite trabajar de mejor manera en los errores para seguir puliendo su estilo de juego. En rueda de prensa, el técnico aseguró que hace caso omiso a los rumores y comentarios y que, por el contrario, la grandeza de la institución exige “poner el pecho” cuando los resultados son adversos.

“No es rotación. Yo tengo la fortuna de estar en un club donde tengo jugador referente y campeón. En el momento en que entra el que entra lo hace igual o mejor. No había que rotar ni que cuidar. Eso fue lo que hicimos hoy”, inició diciendo cuando se le preguntó por la alternancia en la nómina ante Tolima, quizá pensando en Once Caldas el miércoles 5 de marzo.

“Para uno blindarse es porque algo está afectando y no es necesario eso. Sabemos cómo son las cosas, nuestra convivencia, en ningún momento puede que no se tome bien lo que digo, pero yo no veo ni leo ni oigo y a veces me entero porque me cuentan. Yo creo que ese es el mensaje, que estamos en un club grande, cuando ante un resultado difícil siempre habrá que poner el pecho”, agregó al respecto de los cuestionamientos.

Lo que dejó el partido: “Creo que el estado anímico de hoy, el entrar con ese deseo, hambre e intención de sacudirnos un poco de ese resultado del partido anterior, hizo que estuviéramos en modo concentración, que cuando pasó lo de la expulsión, salió el amor propio para competir más. Con las sustituciones tratamos de copar más partes del terreno de juego y al final se da el segundo gol que es toda la alegría que brota por el esfuerzo, por lo que habíamos vivido en la semana. Así es que tenemos que competir cuando las cosas se ponen mal”.

Menos tenencia de balón: “Generalizar y decir que porque se tuvo menos posesión se ganó, no va al caso. Jugamos contra un equipo que intenta tener el balón y lo hace bien, nos quedamos con 10 jugadores y esa estadística no iba a estar a favor nuestro. Quiero tener el balón, pero también quiero ganar. Nosotros con la disposición del balón vamos a generar goles y triunfos y ojalá manejar el partido, es diferente dominar el juego a tener la posesión de balón”.

Álvaro Montero: “Me encanta que mi arquero sea figura. Es lo mejor que le puede pasar y genera confianza en todos. Cuando ve como jugador que su arquero lo salva, es una confianza total. Que hay que evitar que siempre salga figura, sí, pero si algunas veces tiene que salir figura, pues qué mejor. Que esto se convierta en una motivación y el miércoles lo tenemos que hacer también”.

Capacidad para ser autocrítico: “Por más que haya errores conceptuales o situaciones que se trabajan en la semana, lo principal es tener la capacidad y fortaleza mental de ser autocrítico, pero que eso no te hunda ni te tire al piso. Tiene que hacerme resarcir y hacerme más fuerte. Empezar de cero una semana dura por la derrota y por esto, tratamos de que fuera una semana normal. Tratamos siempre de que, aunque se gane o se pierda, potenciar lo que se hace bien y corregir lo que no. El mensaje era de mantenernos arriba y que somos muy buenos”.