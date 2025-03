Daniel Giraldo: “Está ese amor por el Cali, pero mi familia se enamoró de Millonarios”

Daniel Giraldo está viviendo una nueva experiencia en el fútbol exterior. Tras un exitoso paso por Millonarios, el experimentado mediocampista fichó por el Juventude de Brasil, conjunto que viene de disputar las semifinales del Campeonato Gaúcho y está ad-portas de tener actividad en el Brasileirao, primera división brasileña.

En diálogo con El VBAR Caracol, Giraldo habló sobre los bonitos recuerdos que le dejó su paso por el conjunto albiazul y las enseñanzas recibidas por el entrenador Alberto Gamero.

“Millonarios fue uno de los mejores momentos de mi carrera, pude jugar muchos partidos y ser campeón, que era algo que venía buscando y se nos dio. Ganar la estrella 16 y la Superliga, se hizo un buen proceso. Mi familia se enamoró de Millonarios, le tenemos mucho aprecio y amor. También agradecimiento con la hinchada, los directivos, los compañeros y todo lo que rodea Millos, porque fue una bendición para mi carrera”, sentenció.

Asimismo, se refirió al amor que siente tanto por la institución capitalina como por Deportivo Cali: “Me formé y me hice en el Deportivo Cali, entonces está ese amor por el Cali. Fue el equipo que me dio la posibilidad de formarme profesionalmente, pero hay un dilema porque mi familia se enamoró de Millonarios. Son los equipos con los que más me he identificado y profesionalmente me sentí muy bien”.

