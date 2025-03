Alcalde de Bucaramanga hizo un llamado a los alcaldes del área metropolitana. ¿Qué dijo?

Bucaramanga

Luego de conocerse que desde el municipio de Floridablanca han dicho que no hay recursos y, Girón y Piedecuesta todavía no se pronuncian de manera concreta sobre Metrolínea, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, comentó que “el éxito del transporte masivo es que sea metropolitano” y que ante la situación actual “no se trata de querer o no querer”.

El mandatario de los bumangueses enfatizó que la responsabilidad de cada municipio es con el gobierno nacional.

“Aquí literalmente cada alcalde tiene una responsabilidad con el gobierno nacional. $1.5 billones se invirtieron en las troncales, estaciones, portales y el Ministerio de Transporte nos lo advirtió el año pasado. El no utilizarlos, el que no haya un bus un día, se tipifica un daño fiscal, por lo tanto, no solamente se trata de una solución al sistema del transporte masivo, sino también es poder encontrar de manera puntual cómo responderle al gobierno nacional frente a unas inversiones que hay en el territorio, pero ahí sí cada alcalde tiene que responder de acuerdo a su municipio“, expresó.

El alcalde de Bucaramanga precisó que se aproxima la liquidación y, que los 60 días de prorroga del actual contrato serán de vital importancia en la toma de decisiones:

“La liquidación va porque lo que se está liquidando es el agente gestor. La invitación que hay a los alcaldes es pensar de manera metropolitana en el sistema de transporte masivo. Esperamos que los dos meses que hay de prórroga nos permita de una u otra manera poder avanzar y actuar de manera oportuna pero articulada, agregó Jaime Andrés Beltrán.

¿Si no llega a existir una cooperación metropolitana qué sucedería?

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga dijo que, “la acción es que los entes de control caen sobre los que estamos gobernando en este momento, por eso la liquidación no es tan fácil, porque esto no es decir acabe el sistema de transporte masivo, levantemos las estaciones y ahora que vuelvan los buses. Si fuera así de fácil, ¿por qué los últimos tres alcaldes no lo hicieron? Porque detrás de esto hay un trabajo articulado con el gobierno nacional. Yo vengo insistiendo de manera continua, es una solución con el Ministerio de Transporte, es que ya no se trata si queremos o no queremos“, concluyó.

¿Qué sigue para Metrolínea?

Según su el Gerente, Emiro Castro, actualmente Metrolínea cuenta con cuatro vehículos padrones transitando por la troncal y tres vehículos alimentadores haciendo ruta de alimentación del sistema, con buses propios.

Durante los próximos dos meses el Área Metropolitana de Bucaramanga tendrá que definir la empresa a la que le arrendará los buses para que Metrolínea siga funcionando, no solo cumplimiento con el compromiso ante el gobierno nacional, sino buscando mejorar el servicio con una expectativa de frecuencia que baje de 45 minutos actualmente, a 8 minutos.

Por su parte, Richard Caicedo, Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, confirmó que el próximo 15 de marzo fue citada la asamblea de socios de Metrolínea, para definir la fecha de inicio de la liquidación del ente gestor.