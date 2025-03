Crecen las exportaciones agrícolas de aguacate Hass colombiano de cara a 2025

El aguacate Hass colombiano sigue creciendo en popularidad en los mercados extranjeros, prueba de esto fue el éxito rotundo que vivió la exportación de la fruta para la edición del Super Bowl de este año en los EEUU. Según datos de CorpoHass se exportaron tan solo para la víspera del evento magno deportivo 6.500 toneladas del aguacate.

De esta forma, el Aguacate Hass se está convirtiendo uno de los productos más rentables para el sector agrícola en Colombia, según las cifras de la Asociación Nacional de Exportadores. El mercado en 2024 superó los USD$300 millones en 2024, siendo impulsado además por la creciente demanda que ha generado China.

Esto supone un incremento del 54,3% frente a el año 2023, alcanzando un valor acumulado de los USD$956,8 millones desde 2020 hasta 2024, según los últimos datos proporcionados por la DIAN y Analdex.

Exportaciones de aguacate hass en cifras de 2024

Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca son los departamentos que mayor número de exportaciones de Hass han realizado a múltiples destinos a nivel internacional. Valle del Cauca, en especial, ha triplicado sus ventas en un años, alcanzando los USD$50 millones en 2024. Mientras tanto, Antioquia se mantiene como el mayor exportador, presentando un crecimiento del 42,1%.

Esto se debe, según Emir Silva, CEO de Avovite, al fortalecimiento de las agremiaciones como CorpoHass, que representa a los productores del aguacate en el país. Además reitera que la creación de la marca país “Avocados from Colombia” ha impulsado mediante políticas públicas la venta en los mercados internacionales.

Es así como la alianza público-privada está impulsando los niveles de inversión dentro del país, teniendo efectos directos en el mercado internacional a través de la exportación a numerosos países del producto. Resaltando el trabajo de las cooperativas y el capital extranjero que se ha invertido en el negocio.

“Además, nuestros suelos bien drenados, temperaturas ideales y altitudes óptimas, favorecen el desarrollo de este cultivo. Sumado a esto, las mejoras en las técnicas de los cultivos y el cumplimiento de certificaciones internacionales como la GlobalG.A.P. y Rainforest Alliance, que nos llevan a adoptar mejores prácticas en cuanto a la inocuidad y la manipulación de la fruta, así como al cuidado del impacto ambiental, nos permiten ser competitivos más allá del mercado nacional”, asegura Silva.

El papel de los pequeños productores de Hass en Colombia

Pequeñas cooperativas como Hass Colombia, que agrupa a más de 200 productores campesinos en Antioquia, han enfocado sus esfuerzos en brindar asesoría agronómica, gestionar certificaciones y optimizar la logística para la comercialización tanto dentro como fuera del país. En contraste, empresas de mayor tamaño y con inversión extranjera, entre ellas Avofruit S.A.S, Hass Colombia SAT y Jardin Exotics S.A.S, han orientado su actividad hacia la exportación a gran escala.

Este dinámico escenario continúa creando condiciones favorables para que 2025 represente una oportunidad de crecimiento sostenido para los productores y exportadores colombianos de aguacate Hass. Todo esto en un contexto donde el mercado global de esta fruta mantiene su expansión, con una proyección que, según el informe Avocado Market Study by Raw and Processed from Hass, Reed, Fuerte and Others from 2024 to 2034, alcanzará un valor de 34.000 millones de dólares en 2034.