Hospital de Samacá inicia traslado a sede temporal para la construcción de una nueva infraestructura

Samacá

Con el objetivo de fortalecer la atención en salud y ofrecer una infraestructura moderna a la comunidad, el Hospital Santa Marta de Samacá iniciará su traslado a una sede temporal ubicada en la Fundación Milpa, en el sector La Batea.

Este cambio permitirá la demolición y reconstrucción total del actual hospital, que ha brindado servicio por más de 80 años. La nueva obra contará con una inversión superior a 13,000 millones de pesos, un hito en la historia de la salud en el municipio.

El alcalde Wilson Casiblanco Gil y la gerente del hospital, Diana Johana Malpica, destacaron la importancia del proyecto y aseguraron que no habrá interrupción en la prestación de los servicios médicos durante el traslado.

“El traslado a la Fundación Milpa es una medida provisional clave para garantizar la continuidad de los servicios médicos mientras se construye un hospital moderno, con mejores condiciones para los pacientes y el personal”, afirmó el alcalde Casiblanco Gil.

Por su parte, la gerente del hospital resaltó que la nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad de atención y la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad.

Inversión en salud

La reconstrucción del Hospital Santa Marta es un proyecto prioritario para la administración municipal y el sector salud, ya que responde a una necesidad urgente de modernización.

La inversión de más de 13,000 millones de pesos permitirá dotar a la nueva infraestructura de equipos médicos de última tecnología, áreas especializadas y espacios más adecuados para la atención de los pacientes.

“Este es un compromiso con la comunidad. Vamos a contar con un hospital de calidad, que garantice mejores servicios y mayor comodidad para todos”, afirmó el alcalde.

Para facilitar el acceso de la población a la nueva sede temporal, se implementarán rutas de transporte que conectarán distintos puntos del municipio con la Fundación Milpa.

Servicios disponibles en la Fundación Milpa

Desde el 3 de marzo de 2025, la comunidad podrá acceder a los servicios de salud en la Ciudadela Angelita Castiblanco de Parra – Fundación Milpa, con los siguientes horarios de atención:

Lunes a jueves: 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. Viernes: 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Los servicios que se seguirán prestando incluyen:

Medicina general Enfermería Laboratorio clínico Terapia física y respiratoria Odontología Farmacia Vacunación

Además, la asignación de citas se realizará de manera presencial de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., y a través de call center de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

El alcalde Wilson Casiblanco Gil hizo un llamado a la comunidad para que continúe accediendo a los servicios médicos con confianza y paciencia durante este proceso de reubicación.

“Sabemos que este cambio puede generar inquietudes, pero queremos garantizarles que trabajamos para brindarles una infraestructura más moderna y eficiente. Agradecemos su comprensión y apoyo en este importante proyecto para la salud en Samacá”, expresó el mandatario.