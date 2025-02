“No quiero tener la experiencia de los pitufos, ni de Odebrecht pagando la campaña”: Vicky Dávila

La exdirectora de la revista Semana, Vicky Dávila, anunció hace un par de meses sus intenciones para participar en las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2026.

En entrevista para ‘Sin Anestesia’, Dávila dijo que “tomé la decisión en el momento en que empecé a sentir tanta angustia pensando en el futuro del país, a mí Colombia me lo dio todo, y yo estoy lista para dárselo todo a Colombia”

Sin embargo, muchos han cuestionado su falta de experiencia en el sector público y estatal. Durante la entrevista se le preguntó el cómo afrontaría un cargo tan importante como la Presidencia de la República, sin la experiencia y el conocimiento del estado que se requiere.

La precandidata aseguró que esta característica es una fortaleza y no una debilidad, argumentó que: “No haber tenido esa experiencia en un país con la política tan contaminada es algo bueno. Además, ¿qué es la experiencia? ¿Una colección de puestos? Eso no puede ser la experiencia”.

De ese mismo modo, enfatizó que “No quiero tener escándalos como el de los pitufos, ni de Odebrecht pagando la campaña”, y que su profunda desconexión con los puestos del gobierno son una garantía de decencia y rectitud para los colombianos.

Noticia en desarrollo...