Este lunes, 3 de marzo, se posesiona nuevo rector de la Universidad de Ibagué

Ibagué

Este lunes se posesiona el nuevo rector de la Universidad de Ibagué, Roberto De la Vega Vallejo quien asumirá para el periodo 2025 - 2027, en un acto que se cumplirá este lunes 3 de marzo, desde las 5:00 de la tarde, en el Auditorio Central.

Recordemos que De la Vega, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, llega a este cargo luego de haber sido elegido por el Consejo Superior y en reemplazo del Dr. Luis Enrique Orozco Silva, quien lo ocupa en calidad de encargo desde octubre.

¿Cuál es su hoja de vida?

De la Vega es, además, especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes, MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia de New York University - Stern School of Bussines y doctor en Innovación y Emprendimiento Corporativo de Grenoble Ecole de Management (Francia).

Se ha desempeñado como director Area Management de la Universidad Ramón Llull La Salle, Barcelona, España, vicepresidente del Área Andina - Grupo Emprendedores - Ginebra en The Royal Bank of Scotland Group; management Consulting Director de Erveris; senior Manager-Business Development and M&A, Madrid, de Amadeus Global Travel Distribution; consultor Senior, Corporate Finance Advisory, Madrid, en Arthur D. Little, entre otros cargos.

De igual manera, ha sido docente de innovación en la Universidad Buro Business School de Guatemala, en el Programa de Formación para Empresas y consultor externo en innovación para empresas de Guatemala; director de Posgrados del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, y director de maestrías en Administración de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Cuál es la misión de la Universidad de Ibagué?

La Universidad de Ibagué tiene como misión promover la formación integral de líderes y empresarios con sólida formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales, y comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico regional.

Fomentará sin distingos de raza, nacionalidad o sexo, la formación profesional que procure el desarrollo integral del ser humano y contribuya al aprovechamiento de los recursos naturales de la región y al bienestar general de la comunidad.

La Universidad de Ibagué entiende la educación superior como una estrategia y una oportunidad de perfeccionamiento y realización personales de quienes han de intervenir en la transformación de su medio, en beneficio de la comunidad regional y de la sociedad en general.

La Universidad de Ibagué busca la recuperación de los valores esenciales de la persona, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia y la afirmación de la identidad regional y nacional.

¿Cuántos programas académicos ofrece la Universidad de Ibagué?

Esta institución de educación superior que cuenta con acreditación institucional de alta calidad ofrece en la actualidad 17 programas en pregrado.

A nivel de formación postgradual se ofrecen más de 10 programas. La mayoría en convenio con otras instituciones de educación superior.