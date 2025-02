¿Podrían apartar a fiscal del juicio de Álvaro Uribe y seguirían corriendo los términos de prescripción?

JUSTICIA

El abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó recusación contra la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, encargada del juicio por presunta manipulación de testigos.

El defensor de Uribe alega ademas de supuesta falta de imparcialidad, que la fiscal Orjuela estaría impedida, ya que en el año 2012, fue nombrada en el cargo de Fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito, por el entonces Fiscal General Luis Eduardo Montealegre, hoy víctima en el proceso penal contra Uribe.

Caracol Radio consultó con abogados penalistas.

La recusación contra funcionarios diferentes al juez o magistrado no suspende los términos. Es decir, que mientras se tramita se puede seguir adelante con cualquier actuación. Y como toda recusación, si se declara infundada, los términos no cuentan para una posible prescripción. Ahora, (...) la veo (la recusación) muy parecida al argumento por el cual se aceptó el impedimento del magistrado Riaño en el mismo proceso en el tribunal. De tal manera que frente a términos no hay ninguna afectación. Si son infundados, no corren. Si se resulta que es fundada, siguen corriendo.

Esta recusación es especial porque se recusa al fiscal atendiendo esa situación de haber sido nominada en un cargo por el exfiscal Montealegre, quien a su vez es parte dentro de este proceso. Entonces, es una recusación especial porque primero se tramita al interior de la misma Fiscalía, es decir, esta recusación la funcionaria en primer lugar dice si se aparta o no del asunto y en caso de no hacerlo, pues será el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien decide si efectivamente se presenta. Pero en segundo lugar, no es una recusación que bloquee la actuación, que suspenda la actuación. Por ende, en ninguna manera obstaculiza el trámite normal del proceso. Y en ese sentido, esta recusación que es especial, al no detener el proceso, no afecta los términos de prescripción, simplemente es un trámite interno al interior de la Fiscalía General de la Nación y no afecta en absoluto los términos de prescripción.

— Abogado Francisco Bernate.