Juez bloquea la orden de Trump para realizar redadas migratorias en ciertas iglesias de EE.UU.

USA345. AURORA (CO, EEUU), 05/02/2025.- Fotografía cedida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) donde aparecen agentes durante el arresto de uno de los miembros de la pandilla Tren de Aragua en Aurora, Colorado (EE.UU.). Las autoridades migratorias de EE.UU. arrestaron este miércoles a un centenar de pandilleros de la banda trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua en Aurora (Colorado) y a un número indeterminado de extranjeros, como parte de varias redadas que se llevaron a cabo en al menos once estados con ayuda de la DEA y el FBI, y en algunos casos usando granadas de humo. EFE/ICE /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO / Cortesía ( EFE )