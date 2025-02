¿Qué implicaciones tiene la suspensión de la reunificación familiar en EE.UU.?

La suspensión de programas migratorios otorgados bajo la administración Biden no es una novedad en el gobierno de Donald Trump, que aún nomcumple sus 100 días en la Casa Blanca. Sin embargo, la suspensión de la reunificación familiar para nuevos casos y aun para quienes esperan aquí en Estados Unidos su Greencard, si lo es.

Caracol Radio consultó con una abogada migratoria en Estados Unidos sobre las implicaciones de esta pausa indefinida del programa de reunificación familiar. Aseguró que la administración Trump estaría ampliando las posibilidades para ejecutar órdenes de deportación.

Grysell Ibarra abogada migratoria en Miami aseguró que “cuando hay una pausa de un programa que no hacen nada más basado en ese programa, por lo tanto el que está afuera (de Estados Unidos) había aplicado y no llegó, ese se quedó afuera. El que está aquí y entró con el parole que le dieron, tiene que esperar a ver qué van a decidir hacer con ellos. Normalmente cuando alguien entraba aquí y la cuota de la Greencard llegaba a esa persona, podían dejarlo ajustar, ahora dicen que no quieren hacerlo de esa manera”.

Otro programa afectado, es el conocido como CHNV, que permitió el ingreso a Estados Unidos de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos patrocinados por ciudadanos estadounidenses.

Sobre las razones de suspensión de este y otros programas migratorios, Ibarra aseguró que es exclusivamente por los altos niveles de fraude en las solicitudes. Según las autoridades, algunos migrantes pagaron para que patrocinadores ofrecieran su apoyo, Ibarra afirmó que entre los casos existe una sola persona patrocinando hasta 100 migrantes y una dirección de patrocinador tenía afiliado hasta 600 personas para soporte.

“El propósito de Trump es parar toda la migración que no sea legal. La reunificación familiar no es ilegal, pero te dejaba brincar por encima de los demás que estaban esperando, entonces lo que quieren es que todo el mundo espere su turno”, dijo Ibarra. Agregó que “es verdad que el fraude lo están investigando, y tienen razón porque yo lo he visto en mi oficina las marañas que hacen los migrantes para traer a personas para acá y muchas de las personas que vinieron, empezaron a coger ayudas federales. Quieren eliminar la carga pública”, dijo Ibarra.

La abogada aclaró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE no puede deportar a un migrante indocumentado a menos que tenga una orden de captura por haber cometido un delito, por lo que si a los migrnates que están en Estaods Unidos bajo estos programas, compreban que lo obtuvieron bajo fraude, un delito federal, ampliaría el numero de ordenes de deportacion.

¿Deben los colombianos preocuparse por esta decisión?

Los migrantes “colombianos no deben preocuparse de que las autoridades los van a ir a recoger, eso no va a pasar. Trump no está loco, Trump tiene solo cuatro años para estar en la Casa Blanca, y él quiere que después de él sigan los republicanos en el poder, eso no lo van a ganar maltratando a la gente. Lo que están haciendo es cerrando para que todo sea hecho legalmente”, dijo Ibarra.

Sin embargo, de acuerdo con la abogada, Estados Unidos enfrenta un gran reto, pues no tiene la capacidad para deportar a millones de migrantes con órdenes de repatriación.