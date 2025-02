Consejo de Estado definiría esta semana futuro del gobernador de Nariño

Pasto-Nariño

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene en su agenda para este jueves 27 de febrero, emitir el fallo definitivo frente a la demanda de nulidad por doble militancia interpuesta en contra del gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar Jaramillo. La ponencia está a cargo de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

La demanda fue presentada por la ciudadana Yolanda del Socorro Bolaños, con la pretensión de anular la elección del mandatario alegando que éste, habría incurrido en doble militancia política, argumentando que el actual mandatario en campaña, habría apoyado la candidatura del actual alcalde de Pasto Nicolás Toro avalado por una coalición diferente y no al candidato Jimmy Pedreros Narváez de la coalición del Pacto Histórico que respaldó a Escobar.

El pasado mes de diciembre de 2024, El Consejo de Estado negó la súplica presentada por la defensa de Escobar Jaramillo y ratificó el auto emitido en agosto de 2024, en donde no se había aceptado la práctica de pruebas solicitadas por el apoderado del mandatario descartando los argumentos presentados en su recurso.

El alto Tribunal consideró que esta prueba era innecesaria, ya que los aspectos fácticos relevantes estaban suficientemente cubiertos en la demanda y su contestación. Se rechazo además la prueba testimonial por considerar que no cumplía con los requisitos de concreción establecidos por el artículo 212 del Código General del Proceso (CGP) así mismo, no procedió dar trámite a la tacha de falsedad presentada, por no cumplir con los requisitos necesarios para desvirtuar la presunción de autenticidad de las pruebas documentales que se presentaron a través de videos y fotografías.

Posterior a este hecho en febrero de este año se conoció un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, según el cual no hay fundamentos jurídicos para anular la elección de Escobar Jaramillo, tras determinar que no hay pruebas contundentes, según el concepto del Ministerio Público “La sola presencia de un candidato en eventos de otro aspirante no constituye doble militancia, a menos que se pruebe que su intención fue promover la candidatura ajena”

La decisión final está en manos del alto Tribunal para este jueves, con lo que se espera poner fin a la incertidumbre frente al futuro de la administración del departamento de Nariño generada desde el inicio de la demanda de nulidad.