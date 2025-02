Caso Milei y $Libra, ¿Qué develó sobre la realidad de las criptomonedas?

En Hora20 una mirada a criptomonedas, criptoactivos y todo un mercado que vuelve a estar en los titulares tras lo ocurrido en Argentina esta semana. Hablaremos de cómo funciona este mercado y las criptomonedas, qué tener en cuenta al momento de hacer una inversión, las certezas, los riesgos, el valor y el camino a futuro de un mundo donde todavía queda mucho por conocer.

Lo que dicen los panelistas

Desde España, Eduardo Valpuesta, director del Máster en Derecho Digital de la Universidad de Navarra resaltó que un problema es pensar que todas las criptomonedas son iguales o que responden al mismo esquema, “no se puede mezclar el Bitcoin con las memecoins porque responden a aspectos distintos. Por ejemplo, el bitcoin cuando nació fue una forma de evitar los pagos a través de bancos. Si uno paga a través de bancos tiene que pagar comisiones, tarda unos días, el banco se queda el dinero y lo pasa a otra persona, mientras que el bitcoin es una forma de pagar a través de internet en segundos y muy barato”.

En esa medida, dijo que al amparo de Bitcoin, luego ya han nacido otros tokens que son más peligrosos, “en la Unión Europea, lo que ha habido hasta hace un año, ya se dictó un reglamento, una normativa para ciertos criptoactivos, una situación que ha llevado a que los stablecoins no se hayan querido someterse a esa normativa”. Sobre ese punto, dijo que no se trata de fraude, simplemente no se quiere cumplir con esos requisitos regulatorios en la zona, “no todos los tokens son igual de falsos. Hay algunos que responden a necesidades reales y que funcionan realmente, y luego hay algunos que se aprovechan de eso para emitir esas memecoins que en cambio pues ya responden a esquemas bastante poco menos serios”.

Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, explicó que el Bitcoin es un activo monetario digital que tiene ciertas cualidades muy superiores al dinero tradicional, “en el caso del dinero, uno no sabe cuántos dólares existen, en realidad no lo puedes saber, tienes que confiar en lo que te dice alguien, de cuánto hay, y tienes que confiar también en cuánto va a haber mañana”, mientras que el Bitcoin es un activo digital que se compra, se vende, envía y recibe de manera muy sencilla, “pero no se depende de las decisiones de un Estado y de la capacidad de ciertas máquinas de sacar oro de la tierra”. En esa medida dijo es el único activo digital que tiene esta certeza de escasez y es altamente divisible, y transferible, “se ha ido asignando como el mejor activo para reservar valor y es lo que está haciendo que el Bitcoin se vaya apreciando en el tiempo. Después hay un libre mercado, como nadie puede imponer el precio del Bitcoin, como si se puede tratar de imponer la estabilidad del precio del peso o manipular”.

De otro lado, dijo que la tendencia al largo plazo con el Bitcoin es al alza, “cada vez más gente lo entiende, cada vez más gente la reserva, como reserva de valor, por lo cuanto lo guarda para el largo plazo, como si estuviera guardando oro, y la cantidad en oferta es cada vez menor, en definitiva, porque no sólo se emiten cada vez menos Bitcoins cada día, sino que además hay menos Bitcoins de los que fueron comprados en oferta para seguir siendo vendidos porque los guardan a largo plazo”.

Juanita Rodríguez Kattah, country Manager para Colombia de Bitso, una plataforma latinoamericana de criptomonedas y exviceministra de Economía Digital, planteó que lo ocurrido en Argentina muestra que hay que tener mucho cuidado con las inversiones, “este es el típico caso de un “pump and dump” en el que básicamente inflan un mercado, salen con influenciadores, con personas de alto reconocimiento, como en este caso el presidente Milei, para generar un poquito de FOMO, de sentido de urgencia, que todos queramos invertir muy rápidamente en eso”.

Dijo que cuando se busca invertir en criptomonedas, hay que tratar de entender en qué se está invirtiendo, el tipo de criptoactivo que se está enfrentando, los documentos técnicos como en el caso del Bitcoin, “que explica exactamente de qué se trata la moneda, qué busca el proyecto”.

Resaltó que en Colombia no tenemos aún un registro de proveedores de servicios de activos virtuales, “pero sí vale la pena buscar las exchanges, por ejemplo, que participaron en el sandbox regulatorio de la superfinanciera, que cumplen con la regulación secundaria en Colombia. Y esa es una buena manera de hacerlo. Y lo último es nunca creer en rentabilidades locas, 40%, 50%; eso nunca va a ser real, de eso también no dan tanto”.

Para Rodrigo Torres, director de Valor Analitik y periodista económico, la diferenciación del Bitcoin con las shitcoins o las memecoins, como se han denominado también, es que Bitcoin nació con un whitepaper, “que era un documento en el que se establecían los principios básicos de Bitcoin, cuándo se iba a minar, en qué periodos, cuántos Bitcoins se iban a minar o sea, era un fundamento claro en el que todos sabían desde el principio las reglas de juego con las que iban a ser Bitcoin y se adoptó como un estándar”. También dijo “el Bitcoin es la moneda más transada, se mueven varios billones de dólares ahí y se convirtió en un estándar porque es la más famosa, la que primero nació, la más importante, pero también la que se está aceptando en muchos medios de pago”.

Resaltó que ya hay muchas empresas, incluso en Colombia, que reciben pagos con criptomonedas, pese a que no es una moneda de circulación legal, según lo ha dicho el Banco de la República. Sin embargo, dijo que se puede comprar cosas, puede intercambiar cosas con los que tienen las plataformas. Además, dijo que se sabe que si el Bitcoin sube, muy generalmente el resto de las criptomonedas que tienen algún respaldo, que sirven para pagar cosas, suben, “caso contrario a lo que pasó en Argentina con esas memecoins como la que promocionó en su cuenta de X el presidente Milei, como también pasó con la criptomoneda de Donald Trump hace un par de semanas, cuando asumió poder de nuevo en Estados Unidos, lanzó una memecoin que sube de precio muy fuerte y a los pocos días empieza a caer también muy fuerte”.