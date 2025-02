Ojo con el cáncer infantil, según expertos, el Quindío supera la media nacional de casos

Armenia

En el marco del Primer Café del Conocimiento del año, realizado en el Hospital Universitario San Juan de Dios, se abordó la preocupante situación del cáncer infantil en el departamento del Quindío.

Durante el evento, la doctora Sandra Sanz, oncóloga pediatra de la Fundación Cancerológica del Quindío, destacó que la incidencia de cáncer en menores de edad en la región supera la media nacional, con una tasa de 16,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Y explicó “En la infancia los principales tipos de cáncer, primero, tenemos la leucemia linfoblástica y la leucemia mieloblástica aguda que ocupan el primer lugar. En segundo lugar, tenemos los tumores o neoplasias del sistema nervioso central y en tercer lugar los linfomas.

La detección temprana es fundamental

Es que no solo el personal de salud tiene esa responsabilidad en sus manos, sino que se tienen que involucrar todos los entes, todas las personas que tienen contacto con los jóvenes de 0 a 18 años, papás, mamás, abuelos, tíos, vecinos, los profesores, las trabajadoras sociales, los psicólogos, los profesores de los créditos extracurriculares de los niños, que de hecho en muchísimas ocasiones son las personas que detectan algo anómalo porque a la final son las personas con los que los niños pasan más tiempo.

Llamado a los padres de familia

Tenemos que aprender a escuchar para poder interpretar, consultar y diagnosticar a tiempo. Y lo otro también es de los padres de familia de aprender a conocer cómo está el cuerpo de su hijo y demás, porque puede que no lo manifieste él, pero físicamente sí pueda manifestarlo y hagan una exploración cuidadosa durante el baño, cuando están vistiendo los niños, cuando están lavando sus dientecitos, para que estén bien enterados en qué situación está el cuerpo del niño y en un momento dado poder identificar algo anómalo y cuando ya ellos estén más grandecitos, enseñarles a que ellos mismos se autoevalúen su cuerpo y puedan reportar cuando algo no esté dentro de lo normal.

Factores genéticos o hereditarios

La experta agregó aproximadamente un 10% de los cáncer en la infancia están asociados a factores genéticos y heredofamiliares, entonces, es importante que incluso desde el control prenatal los papás acudan para consejería genética para ir vigilando y hacer una detección temprana en caso de que el nuevo miembro de la familia pueda estar afectado.

Falta registro de historias clínicas

Pues a nivel nacional realmente tenemos un problema y no solo acá en Colombia, sino también en otros países subdesarrollados que no contamos con un registro de historias clínicas que sea lo suficientemente confiable y veraz para poder definir con exactitud si en otros sitios hay más o menos.

En el Quindío se está haciendo un buen trabajo y siempre se hace el reporte a través del Sivigila y las entidades se están comunicando cuando se regulan los pacientes, cuando se remiten, se hace seguimiento de cuál es el desenlace de estos niños cuando se van a ciudades principales a concluir diagnósticos y tratamiento.

El diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte

Sandra Sanz, oncóloga pediatra de la Fundación Cancerológica del Quindío indicó “el solo hecho de escuchar la palabra cáncer la asocian porque yo me salgo de ese grupo, no la asocio a muerte, pero la mayoría de la gente la asocia con muerte, con ya la peor de las tragedias, ya no hay nada que hacer, se va a morir y realmente eso no es así, porque ahorita con toda la tecnología, con los avances en la parte de la medicina, con el apoyo del gobierno, sí se puede dar una esperanza de vida a estos pacientes con cáncer.

Además, tener de la mano desde antes de dar la noticia a los pacientes, cuando ya tenemos una sospecha de un diagnóstico catastrófico, tenemos que estar de la mano con los psicólogos y con las trabajadoras sociales para que ellos nos hagan acompañamiento con esas familias y con esos niños para dar la noticia y durante todo el curso del tratamiento.

Signos y síntomas de alerta:

Mancha blanca en el ojo, estrabismo de aparición reciente o pérdida visual.

Palidez, moretones o sangrado inexplicables.Dolores de cabeza persistentes o vómitos, especialmente en las mañanas.

Dolor óseo persistente.

Mareos, pérdida del equilibrio o coordinación.

Bultos o hinchazones, especialmente en el cuello, axilas o inglés.

Hinchazón abdominal sin causa aparente.

Pérdida de peso inexplicable o fiebre persistente.