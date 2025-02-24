El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La verdadera razón de la salida de Juan Fernando Cristo del Ministerio del Interior

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, dio a conocer este lunes, 24 de febrero, la verdadera razón por la cual Juan Fernando Cristo salió del Ministerio del Interior.

Pese a que Cristo presentó su renuncia protocolaria al presidente Gustavo Petro, el pasado 10 de febrero, luego de que el mandatario hiciera esta solitud a todos sus ministros, el periodista Sánchez Cristo aseguró que al ministro “lo sacaron”.

La razón principal, según Julio Sánchez Cristo, es porque “al presidente Gustavo Petro le molestó muchísimo que el ministro Cristo estuviera pensando más en él y en su candidatura que en el Gobierno y en el país”.

A esto, añadió, “al ministro no le pidieron la renuncia, al ministro lo sacaron antes de todo esto. Venían cocinándose muchas cosas”.

Nuevos cambios en en el gabinete del presidente Petro

Por otra parte, cabe recordar que esta emisora también conoció otros movimientos que se darán en el Gobierno Petro.

De acuerdo con lo informado en primicia por Julio Sánchez Cristo, Armando Benedetti llega al Ministerio del Interior, su quinto cargo en el Gobierno Petro.

“El presidente Petro se la va a jugar por Benedetti”, dijo Julio Sánchez Cristo.

En el Ministerio de las TIC, Petro mantendrá su cuota del Partido de La U, pero “el candidato no será cercano al ministro saliente”.

Para el Ministerio del Deporte estará el Partido Conservador.

En cuanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sale el ministro Luis Carlos Reyes luego de la polémica alrededor de alias ‘Papá Pitufo’. Este puesto lo ocupará un ministro recomendado por la bancada Liberal.