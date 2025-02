Kesto: De “Gamer” a “Streamer” exitoso en un mundo de profesiones emergentes

Uno de estos ejemplos es el de Kesto, un creador de contenido que ha sabido posicionarse en el competitivo mundo del streaming y los videojuegos, demostrando que la pasión y la constancia pueden convertirse en un negocio rentable.

Desde su infancia, Kesto quien tiene por nombre real Nestor Arteaga, encontró en los videojuegos su gran pasión. “Desde niño siempre he jugado videojuegos, ya que mis papás me regalaron mi primera consola en Navidad, que fue la Nintendo GameCube a los 4 años, y a partir de ahí me enamoré de poder jugar en otros mundos y tener aventuras que solo se pueden en los mundos que te ofrecen los videojuegos”, relata. Su amor por este universo digital lo llevó a dedicar largas horas al entretenimiento virtual, encontrando en el juego Call of Duty su mayor inspiración. “Pasaba la mayoría de mi tiempo en mi casa, por lo que era lo único que me entretenía por largas horas, pero fue a los 10 años que conocí un juego de guerra, y desde ese momento he jugado su nueva entrega anual todos los años sin fallar, por su ritmo de acción rápido que hace que sea fácil el pasar muchas horas jugando al día”, comenta Kesto.

Lo que inició como un simple pasatiempo, pronto se transformó en una carrera. Con la necesidad de compartir su pasión con otros, Kesto comenzó a publicar contenido en YouTube. “Empecé siendo Gamer, pasé a ser Youtuber al empezar a subir videos a YouTube al inicio de mi carrera, pero ahora soy un creador que crea contenido en todos los formatos”, explica. Su capacidad de adaptación ha sido clave en su éxito, logrando ajustarse a las tendencias y al consumo de contenido en redes sociales. “Me he podido adaptar a todos los cambios en la manera que las personas consumen contenido en las redes sociales y me he convertido en un creador muy polifacético en ese sentido, sé crear contenido viral en cualquier formato”.

Un Profesional Sin Título, Pero Con Experiencia

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es que, a diferencia de muchas carreras tradicionales, Kesto no recibió una educación formal en su campo, algo que no le avergüenza. No existe aún una universidad para gamers, de la que sin duda con su experiencia él podría ser un muy buen profesor.

“No tengo ninguna preparación profesional, empecé aprendiendo a editar videos por mi cuenta viendo videos de YouTube y con las pocas herramientas que tenía fui creando videos. Solo era un PlayStation 4, un micrófono de unos auriculares Samsung que venían con el teléfono de mi papá y una laptop de gama media que tenía que compartir con mi hermana que se estaba graduando de Arquitectura y con un internet que me tomaba unas 10 horas el subir un video a mi canal”, recuerda. Con esfuerzo y dedicación, aprendió las técnicas de edición y producción de contenido, convirtiéndose en un referente dentro de la comunidad gamer.

Hoy en día, su experiencia y trayectoria lo han llevado a ser reconocido por otros creadores, quienes buscan su consejo para mejorar su contenido. “Creo que con todas las experiencias que he vivido y los altibajos de esta carrera me puedo considerar un profesional de esto, de hecho, varios creadores de contenido grandes de mi nicho me hablan de vez en cuando para consejos para su contenido”, menciona con orgullo.

La historia de Kesto es un claro ejemplo de cómo las nuevas profesiones digitales han logrado consolidarse en la sociedad, desafiando la idea de que solo las carreras tradicionales pueden ofrecer estabilidad y éxito financiero. Con ingresos que superan a muchas profesiones convencionales, los creadores de contenido, streamers, youtubers e influencers han demostrado que la pasión y la creatividad pueden ser altamente rentables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A medida que plataformas como Twitch, YouTube y TikTok continúan evolucionando, la demanda de contenido digital sigue en ascenso. Kesto ha sabido capitalizar este fenómeno, convirtiéndose en un referente para aquellos que sueñan con hacer de su pasión un estilo de vida. Su historia es referente inequívoco para muchos que saben que con dedicación y esfuerzo, es posible transformar el entretenimiento en una profesión lucrativa y estable.