Familiares de ex rector del colegio Comfanorte, asesinado en mayo del 2024, exigen justicia

Vestidos con camisetas blancas, la bandera de Colombia y pancartas, familiares y amigos del rector del colegio Comfanorte, Jorge Galvis, asesinado en mayo de 2024 en un restaurante en Cúcuta, piden justicia.

🚨🚨Familiares y amigos de Jorge Galvis, rector del colegio Comfanorte asesinado el pasado 24 de mayo del 2024, adelantan una protesta pacífica en la Fiscalía exigiendo respuestas en la investigación.



Nueve meses después desconocen quién ordenó la muerte del docente.



“Después de nueve meses no hemos tenido ninguna respuesta de los organismos de justicia” dijo William Antonio Galvis, hermano del rector asesinado.

Indica que “no sabemos por qué no avanzan, mi otro hermano ha estado pendiente acá en la Fiscalía, yo en la Sijin, pero las autoridades no tienen nada, no sé cómo van a avanzar en las investigaciones en este proceso. Como familia solo queremos saber quién ordenó el asesinato de mi hermano, siendo él una persona con más de 30 años trabajando en la Caja de Compensación Familiar Comfanorte, una persona que ayudó a crecer esta Caja y que además también se desempeñaba como rector de esta institución educativa”.

Resaltó William Galvis que su hermano Jorge nunca recibió amenazas en su contra y que no tienen el mínimo conocimiento de qué pasó con este hecho de sangre.

Pidieron celeridad, al tiempo que resaltó que, un mes antes del asesinato del rector, había fallecido su señora madre, y ambas perdidas desestabilizó emocionalmente a la familia.