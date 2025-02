Reportan primeros operativos contra maquinaria amarilla en Porce III. Mineros locales se defienden

Nordeste de Antioquia

Recordemos que EPM manifestó hace algunos días que las labores de la minería en predios del embalse Porce III han puesto en riesgo las laderas del afluente y, por ende, la infraestructura de la hidroeléctrica; por ello, las autoridades anunciaron acciones judiciales en la zona. Precisamente este viernes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reportó en su cuenta de X el primer operativo contra los mineros de la zona escribió: “En zona rural de los municipios de Anorí y Amalfi, sobre la ribera del río Porce en el Nordeste Antioqueño, se destruyó maquinaria empleada para esta actividad ilegal. Este operativo reduce los riesgos en la central hidroeléctrica Porce III y afecta las rentas criminales de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo”.

La Fuerza Pública y la @FiscaliaCol dan un golpe a la minería ilegal en predios de @EPMestamosahi.

En zona rural de los municipios de Anorí y Amalfi, sobre la ribera del río Porce en el Nordeste Antioqueño, se destruyó maquinaria empleada para esta actividad ilegal.

Desde la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia aseguran que fueron seis las máquinas destruidas por la fuerza pública, además de que solicitan medidas de concertación para evitar confrontaciones con las autoridades como las que se registraron el viernes.

“El sector minero para el sector de Porce, o sea, todos los otros sectores se van a mover para el sector de Porce, a esperar que llegue el operativo”, dijo José David Hernández representante legal de la Asociación.

Ante esta acción de la de la fuerza pública el Comité de Barequeros del río Porce a través de la misma Asociación Campesina (ASCNA) rechazó lo que ellos califican como un atropello al trabajo histórico de barequeo hacen en el territorio y aseguran que están en riesgo el sustento de 4 mil familias que derivan su sustento de esta actividad. Además, aseguran que una máquina fue la que causó la afectación en la casa de máquinas de la hidroeléctrica y no los mineros asociados del territorio.

“Y no estábamos defendiendo esa máquina que hizo el trabajo en Casa máquinas, o sea, todos los ingenieros bien llegaban a portería, veían la máquina trabajando abajo en Casa máquinas, pero EPM nunca dijo nada. Esperó cuatro meses y a los cuatro meses hizo el boom de la noticia, cuando ese minero no estaba respaldado por ninguno de nosotros, ninguna organización. Cuando EPM hace la noticia, es tanta la complicidad que el minero sale del territorio y una vez llegan los operativos, o sea, no se le quemó ni al minero que hizo y que trabajó en Casa máquinas”, dijo el señor Hernández.

Además, niega que los daños al embalse se hayan ocasionado por el trabajo de los barqueros que insiste se ha hecho durante décadas antes de que llegara EPM a la zona.

“Cuando la empresa misma sabe que las fallas geológicas quedaron desde un principio, desde que construyeron la presa, quedaron las grietas y eso es hecho por la misma construcción del muro. Cuando construyen el muro, queda mal construido y quieren acusar a los mineros”.

Intimidación del Clan del Golfo en la zona.

Según José David, luego del operativo de la policía en el cañón del río Porce, dos casas fueron pintadas con grafitis alusivos al Clan del Golfo, lo que generó mayor temor entre los mineros. Este hecho se reportó en la vereda Los Trozos, sector El Puerto.

“Nos parece muy extraño que vienen los operativos militares y aparezcan letras alusivas al Ejército Gaitanista de Colombia, cerca de donde están los operativos, en las casas que están en el sector del puerto de Los Trozos. Son dos casas”.

Grafitis del Clan del golfo en vereda Los Trozos Ampliar

Personería de Anorí convoca a crear una mesa de concertación entre los involucrados

Mediante un comunicado publicado este sábado, el ministerio público reconoce el trabajo ancestral de los mineros en el Cañón del río Porce y la importancia en la economía de la población derivada de esa actividad y convoca a evitar las confrontaciones en el territorio con la comunidad y que se fortalezca un canal de comunicación para buscar soluciones integrales que permitan que no se afecte el desarrollo del municipio.

“Teniendo en cuenta los hechos recientes, la Personería Municipal de Anorí expresa su preocupación e instamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a la creación de una mesa de diálogo donde participen los sectores afectados incluyendo comunidades locales e institucionales”.

Finalmente la Personería se puso a disposición para facilitar los espacios de diálogo que sean necesarios en pro de llegar a una solución concertada.