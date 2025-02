“Es un retroceso”: Ernesto Samper sobre designación de Gral. Pedro Sánchez como MinDefensa

El reciente nombramiento del nuevo ministro de Defensa, el general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Pedro Sánchez, por parte del presidente Gustavo Petro causó sorpresa y diversas reacciones, especialmente dentro de la Fuerza Militares.

Durante la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en Villa de Leyva (Boyacá), el mandatario manifestó que espera no equivocarse designando a un general de la República como jefe de la cartera de Defensa en medio de la crisis de orden público que atraviesa el país.

El general Sánchez, quien lideró el rescate de los niños indígenas que estuvieron perdidos 40 días en la Amazonía tras un accidente aéreo, también se venía desempeñando como jefe de Seguridad de la Casa de Nariño.

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, el expresidente Ernesto Samper cuestionó la llegada de Sánchez al ministerio de Defensa en un momento en que “el país está incendiado con todo el tema de orden público”.

Para Samper, la decisión de volver a nombrar un militar al frente de la Defensa del país es un error estratégico e ideológico que debilitará las posibilidades de avanzar en la búsqueda de la ‘Paz Total’, y, por el contrario, fortalecerá la opción guerrerista que están alimentando los líderes de la derecha para volver a poner al país frente al dilema de guerra:

“A mí lo que me parece es que es un mal mensaje en este momento que hay 23 procesos de paz que están caminando. Habíamos logrado avanzar muchísimo en estos 30 años de ministro civil en preservar inclusive las mismas fuerzas de que se metieran en controversias políticas. Ellos eran los responsables del orden público, pero, por otro lado, eso afianzaba la política de paz. En fin, para mí es un giro de 180 grados que le va a hacer daño a la búsqueda de la paz”.

Desde su punto de vista, el expresidente señaló que un ministro de Defensa no debe ser una persona que pueda combinar un juicio político, una defensa de los derechos humanos y una búsqueda de la paz con una presencia militar.

“Yo creo que todos estos esfuerzos que están haciendo por la Paz Total que tiene su base de realidad y es que si uno tiene 20 incendios no puede apagar uno solo, sino que tiene que tratar de apagar los 20 incendios. Cuando estamos tratando inclusive de desarticular organizaciones tan poderosas, el mismo Gobierno lo está haciendo como el caso de los sectores paramilitares que aún sobreviven, pues la idea de que el ministro de Defensa no sea una persona que pueda combinar el juicio político con la presencia militar. “Simple y sencillamente implica que el país no tiene salvación, que no tiene salvación por el lado de la paz y que tenemos que volver a la guerra”, añadió.

El general Sánchez confirmó que ya radicó ante el presidente de la República su carta de solicitud de retiro. Así, se convertirá en el primer militar titular del cargo en 33 años.

En las últimas horas, el presidente Petro a través de su cuenta de X defendió el nombramiento: “Quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y jefe de gobierno es el presidente de la República. Este presidente jamás pondrá mandos civiles o militares que estén dispuestos a aceptar masacres contra jóvenes hechas desde el gobierno. Ni dará jamás una orden en ese sentido”.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: