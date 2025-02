Compañero de Lucho recibe fuertes críticas: “Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora”

Luis Díaz festeja uno de los goles del Liverpool junto a Núñez, Salah y Jones. (Photo by Alex Dodd - CameraSport via Getty Images) / Alex Dodd - CameraSport

(EFE).- Darwin Núñez, delantero del Liverpool, aseguró que no era el mejor hace tres semanas “ni el peor ahora”, después del error a puerta vacía contra el Aston Villa que le costó dos puntos a su equipo.

El uruguayo salió este miércoles desde el banquillo en el partido de Premier League contra el Aston Villa y falló una ocasión a puerta vacía que, según la estadística, tenía un 89 % de probabilidades de ir a gol. “Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool”, aseguró el delantero a través de sus redes sociales.

Hasta esta fecha, Darwin ha disputado 35 partidos esta temporada con el Liverpool y ha marcado seis goles y repartido cinco asistencias. Siendo esta su tercera campaña en Anfield, es la más pobre en cuanto a producción goleadora, pero aún tiene doce fechas por delante en liga, más la final de la Copa de la Liga y la Champions League para mejorar sus cifras.

En la 2022-2023, hizo quince goles entre todas las competiciones, mientras que el año hizo 18 tantos.