Después de 34 años vuelve un militar al ministerio de Defensa en Colombia

Villa de Leyva

El presidente Gustavo Petro anunció desde Villa de Leyva, Boyacá que el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Iván Velásquez quien presentó renuncia irrevocable será el Brigadier General Pedro Arnulfo Sánchez oriundo del municipio de Boavita, norte de Boyacá y quien recientemente había sido designado por el jefe de Estado como su jefe de seguridad.

El presidente destacó que se trata de un general que tuvo que ver con la vida.

“Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa, ese ministro de Defensa reemplazará a Iván Velásquez que hizo una muy importante labor. Lo que he pensado y espero no equivocarme y espero que sea un general de la República y que ese general tenga que ver con la vida. Y que yo he observado que estos dos años cómo matan niños en Gaza. (...) Mientras autoridades israelíes bombardean niños en Gaza y autoridades estadounidenses enviaban niños encadenados, aquí demostramos cómo un general salva vidas y salva la selva. (...) El próximo ministro de Defensa, será el general Pedro Sánchez”, dijo Petro desde la Cumbre de Gobernadores.

El brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez estuvo liderando hasta noviembre de 2024 el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, cargo donde lideró la ‘Operación Esperanza’, que permitió hallar con vida a los cuatro niños indígenas sobrevivientes de un accidente aéreo en el Guaviare donde permanecieron perdidos durante 40 días en la selva.

El militar boyacense es el primero que ocupa el cargo de ministro de Defensa en propiedad desde que en el gobierno de César Gaviria se empezaron a designar ministros de Defensa civiles. El último que estuvo en propiedad en ese cargo fue el General, Óscar Botero Restrepo, aunque en 2009 estuvo unos meses en encargo el General, Fredy Padilla de León.