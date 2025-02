Tumbé Minigualdad porque pasaron por encima de la Constitución: P. Valencia sobre reforma pensional

Recientemente, se conoció sobre una demanda radicada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien alega que hubo unos presuntos vicios en el trámite del documento de la reforma pensional.

Por tal motivo, la senadora estuvo en 10AM de Caracol Radio, para hablar un poco sobre esto y explicar por qué la reforma pensional está en riesgo de caerse.

“Lo primero, es que uno tiene que explicar de dónde viene todo el litigio estratégico que hemos venido haciendo. Cuando hablan de defender la institucionalidad colombiana, pues se defiende con esto mismo, con obligar al Gobierno a cumplir las normas y a no pasarse por encima a la Constitución política, como lo ha hecho en repetidas ocasiones”.

“Yo también tumbé el Ministerio de la Igualdad y lo hice porque decidieron desconocer la Constitución Política, así como lo están haciendo con la reforma pensional. Lo que pasa es que esta misma ordena que sean 4 debates, pero hubo 3, porque cuando llegó a la Cámara de Representantes solo hubo una hora de debate y luego una votación ilegal”.

De acuerdo con la senadora Valencia, esto vulneró los derechos de los congresistas que en ese momento pedían que se discutieran todos los puntos de la reforma, también de la democracia y la propia Constitución, razón por la que para la parlamentaria esta reforma se tiene que caer.

Sobre los vicios que comentó Valencia, explicó que el argumento principal que presentó sobre esto fue el derecho de los congresistas a discutir la reforma, en donde no hubo un tercer debate porque no dejaron discutir ninguna de las más de 700 proposiciones, habiendo tiempo para hacerlo.

“Evidentemente, aquí se viola Constitución, sin embargo, los argumentos de fondo yo no lo podía sacar, porque no tengo los modelos macroeconómicos para correr. Entonces lo que me pareció más lógico era que defendiéramos de lo que fuimos testigos nosotros.”.