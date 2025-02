“Es una estrategia de este Gobierno”: Efraín Cepeda sobre listado de recomendados en la DIAN

Colombia

Luego de que su nombre apareciera en la lista de funcionarios que presuntamente habrían recomendado a “ahijados políticos” o solicitado puestos en la DIAN, el presidente del Senado y miembro del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que dicha acusación hacía parte de una estrategia del Gobierno Nacional.

“Esto es siempre una estrategia de este Gobierno. Ayer nos amenazaron con el pueblo, nos acusaron también de obstaculizar reformas, amenazaron a los medios de comunicación, amenazaron al sector privad y ahora, a su mejor estilo, viene con este tipo de acusaciones”.

Por su parte, el senador Conservador Germán Blanco, explicó que su única relación con el ministro Reyes fue a través vez de la esposa del ex representante a la cámara, Félix Chica. Aclaró que solicitaron las bases del concurso de méritos para saber si ella cumplía con los requisitos, pero no estaban buscando algún nombramiento o ascenso.

“Me parece ilógico que aten unos cabos con otros. En 2023, siendo yo senador electo, acompañé al entonces representante a la Cámara Félix Chica, que su esposa trabaja en la DIAN y es la persona que mencionan respecto de mí. No estábamos buscando ni un nombramiento, ni un ascenso”.

También, el senador Conservador Nicolás Echeverry, indicó que nunca ha tenido comunicación con el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Negó también haber pedido alguna recomendación en aduanas e informó que junto con sus abogados, se está evaluando la posibilidad de presentar una tutela para que su nombre sea excluido de dicha lista.

“Nunca he tenido conversación alguna con el director de la DIAN, ninguna llamada telefónica, ningún chat, ninguna carta, ningún recomendado. Es más, nosotros hemos estado, yo específicamente en calidad de vocero, he estado siempre en la oposición. No entiendo por qué aparece mi nombre ahí”.

Además, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Armando Zabaraín, mencionó que las declaraciones del ministro Luis Carlos Reyes son falsas. Agregó que envió un derecho de petición para que Reyes aclare en qué fecha y lugar le ha solicitado cargos o enviado hojas de vida para recomendarle.

“Las afirmaciones que hoy hace el Ministro Reyes @luiscrh en los medios de comunicación son falsas y las entiendo como nuevos ataques con el propósito de confundir a la opinión”.

Congresistas de otros partidos, quienes fueron señalados en dicho listado, también se pronunciaron

El senador de Cambio Radical, Edgar Diaz, señaló que nunca ha tenido una cita o reunión con el ministro Reyes por lo que tampoco ha solicitado ningún cargo en la DIAN. Insinuó que el Gobierno Nacional busca tapar un escándalo con otro.

“Nunca ni le he pedido una cita ni he ido a su oficina y menos a tener que pedir que me diera una dirección regional o una dirección de la POLFA. Espero que su respuesta sea clara y contundente si no, también terminaré demandando ante la justicia penal. Este Gobierno se acostumbra a que cada vez que hay un escándalo lo quieren tapar con otro y quieren meter a los congresistas”.

Sumado a esto, el senador del Partido De La U, Alfredo Deluque, insistió en que nunca se ha reunido con el ministro de a Comercio para pedir o recomendar puestos en la DIAN. Señaló además que esta es una situación que está utilizando el Gobierno como cortina de humo que incluso, se va a agudizar con la llegada de las elecciones.

“Jamás me he reunido con ese propósito. Esta es una cortina de humo más que utiliza el gobierno para tapar, obviamente, su falta de resultados y todos los escándalos que le enlodan a su alrededor. A lo que nos sometemos la oposición, esa oposición que hemos venido aquí fundamentando en el Congreso de la República y bueno, a medida que vayan pasando las elecciones o vayan acercándose las elecciones, esto se va a agudizar más”.