Suspenden servicio de teleféricos en Panachi y El Santísimo en Santander

Bucaramanga

Desde este 17 de febrero y hasta el próximo 4 de marzo no hay servicio de teleférico en el Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) porque estarán realizando obras de mantenimiento preventivo.

Laura María Plata García, vocera de la corporación Parques de Santander, explicó que seguido a esto se suspende el servicio también en El Cerro del Santísimo donde la tarifa tendrá una rebaja para niños y adultos quedando en un costo de 22 mil pesos.

“Esto con el fin de continuar garantizando la durabilidad y eficiencia del sistema. El acceso a Panachi y al Aquaparque estará habilitado por la vía Pescadero y La Plaza o la Mesa de los Santos”, expresó Plata García.

No hay modificaciones en los horarios de apertura que son de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los fines de semana y festivos el horario es de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

“Con el fin de garantizar la más completa experiencia y la seguridad de los turistas al interior de nuestros parques, esto es netamente preventivo “.

Las atracciones de aventura como el columpio extremo y parapente seguirán funcionando normal. No hay cambios en la tarifa de ingreso, solo se excluye el ingreso al teleférico en el combo que el visitante compre.

“Ya en el caso del Parque Cerro del Santísimo no tendremos servicio de teleférico del 3 al 11 de marzo. Los turistas deberán ingresar al parque por la vereda El Helechales en Floridablanca. Llegan directamente al monumento y se manejará una tarifa especial de ingreso de 22.000 pesos “, señaló la vocera.

El horario de atención no cambia, sigue siendo de miércoles a viernes de 3:00 p.m. hasta las 9 de la noche, y fines de semana y festivos de 2:00 p.m. hasta las 9 de la noche.

Explicó que a través de la página web de la corporación www.parquesdesantander.com las personas y turistas podrán hacer seguimiento a la apertura del servicio de los teleféricos, en caso de que se extienda por más tiempo dependiendo del comportamiento del clima.