Petro sostiene reunión privada con Francia Márquez tras tensiones en consejo de ministros

Colombia

Dos semanas después del controvertido consejo de ministros que el presidente Gustavo Petro decidió transmitir en alocución, y el cual desencadenó una crisis de gabinete que dejó la salida de al menos cinco ministros, se produjo una reunión entre la vicepresidenta Francia Márquez y el jefe de Estado.

Se trata de un encuentro privado, que se desarrolla desde horas de la tarde de este lunes 17 de febrero y que se da luego de que Márquez hiciera duros cuestionamientos a la exdirectora del DAPRE y hoy canciller Laura Sarabia, y al jefe de gabinete Armando Bendetti.

“No me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘respéteme, soy la Vicepresidenta’; y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto presidente su decisión de traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad”, había manifestado la también ministra de la Igualdad.

Este encuentro se da también luego de que Márquez presentara su renuncia protocolaria, justamente, a esta cartera que ha sido cuestionada por la falta de ejecución presupuestal.