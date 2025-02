¿Neiser Villarreal tiene ofertas del exterior? Millonarios habría tomado una decisión

Neiser Villarreal fue uno de los aspectos más positivos que dejó la participación de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 que tuvo lugar en Venezuela. El delantero brilló y terminó como goleador del campeonato con 8 anotaciones, por delante del argentino Claudio Echeverri.

El delantero le marcó en la fase de grupos a Ecuador, Bolivia y Brasil, mientras que en el hexagonal final le hizo triplete a Paraguay, uno a Chile y se despidió con anotación frente a Uruguay. Del mismo modo, fue uno de los máximos asistidores del campeonato con 4, igualado con el colombiano Jordan Barrera y solo superado por el brasileño Pedrinho.

Neyser Villarreal y su futuro

El oriundo de Tumaco pertenece a Millonarios, pero su contrato finaliza el 31 de diciembre del presente año. Con el equipo bogotano apenas ha jugado 11 partidos y su aporte ha sido de una asistencia, pero tras el gran campeonato que tuvo, el objetivo es renovar su vínculo, aunque parece difícil por el interés que ha causado en el exterior.

En los últimos días, surgió una versión que el Liverpool de Inglaterra había mostrado interés en el joven delantero. Del mismo modo, se ha dicho que Newcastle y desde el fútbol brasileño, ha causado impacto lo hecho por Villarreal e incluso ya tendrían contemplada una oferta.

No obstante, el periodista Julián Capera dio a conocer que no hay ninguna propuesta por Neyser, mientras que Millonarios “ha acelerado los diálogos para su renovación”, pero todavía no hay un acuerdo.

De momento, tanto Villarreal como Carlos Sarabia, tendrán una semana de descanso luego de casi un mes de estar concentrado con la Selección Colombia. Posteriormente, se integrarán a los entrenamientos y se pondrán a disposición del entrenador David González, quien puede encontrar en ambos juveniles alternativas para los próximos juegos.