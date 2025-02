Disputa Trump-Petro: Cómo afecta inversión inmobiliaria de colombianos en EE.UU., según expertos

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos atraviesan un momento de tensión tras recientes desencuentros entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

La negativa de Colombia a permitir el aterrizaje de un vuelo con migrantes deportados llevó a Washington a considerar la imposición de aranceles del 25 % y hasta del 50%, sobre productos colombianos. Esto generó incertidumbre en distintos sectores económicos.

No obstante, el mercado inmobiliario estadounidense sigue siendo un destino atractivo para los inversionistas latinoamericanos.

Según el informe 2024 International Transactions in US Residential Real Estate, elaborado por la National Association of Realtors, el 29 % de los compradores internacionales provienen de América Latina, con México y Colombia destacándose entre los principales participantes, con un 11 % y un 4 %, respectivamente.

Para Gabriela Viñas, analista de mercado en A&P Alianzas y Proyectos, las fluctuaciones políticas no alteran la solidez del sector inmobiliario en EE.UU.

“Históricamente, la inversión en bienes raíces ha sido una estrategia confiable para diversificar y proteger el capital en dólares. Estados como Florida seguirán atrayendo compradores gracias a su crecimiento económico, calidad de vida y beneficios fiscales”, afirmó la experta.

¿Por qué es viable invertir en el sector inmobiliario en Estados Unidos?

Aunque existen preocupaciones sobre el acceso a financiamiento, los bancos estadounidenses continúan ofreciendo créditos hipotecarios a inversionistas internacionales sin cambios significativos en sus condiciones.

Según Andrés Rivera, experto con más de 25 años en créditos hipotecarios en EE.UU., el mercado financiero sigue mostrando interés en los compradores extranjeros.

“El mercado de financiamiento para extranjeros es tan sólido que existen bancos especializados en inversionistas internacionales, ofreciendo opciones flexibles para quienes buscan proteger su capital en bienes raíces estadounidenses”, agregó el experto.

Tenga en cuenta que actualmente, las tasas de interés oscilan entre el 6.5 % E.A. y el 7.25 % E.A., con requisitos accesibles para quienes pueden aportar entre un 30 % y un 40 % de cuota inicial.

Adicionalmente, Florida continúa siendo el destino predilecto de los inversionistas colombianos, gracias a su crecimiento poblacional y beneficios fiscales, como la ausencia de impuesto estatal sobre la renta.

En el caso de ciudades emergentes dentro del estado, como Kissimmee, Eagle Lake y Winter Haven, están comenzando a atraer más capital debido a su alta valorización y menor competencia en comparación con Miami y Orlando.

¿Qué es importante tener en cuenta al momento de invertir?

La clave está en diversificar y explorar mercados emergentes con alta valorización y demanda de alquiler.

“Estos mercados están creciendo rápidamente y ofrecen una excelente oportunidad para capitalizar en bienes raíces”, añadió Viñas.

Para mitigar riesgos, los inversionistas deben mantenerse informados, aprovechar las ventajas del financiamiento y considerar ciudades en expansión.

Finalmente, cabe acotar que, según la experta, con una estrategia bien estructurada, la inversión inmobiliaria seguirá siendo una alternativa confiable, independientemente de la coyuntura política.