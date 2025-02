Documento de diversidad y discriminación: “No promueve ideologías de género”, secretaria de SED

No solo en Colombia, en diferentes países del mundo, los documentos sobre temas de educación sexual, de género, diversidad y discriminación para los colegios suelen generar polémica. En esta ocasión, la Secretaría de Educación de Bogotá, está en la mira, luego que se repartieran un nuevo documento para docentes sobre de diversidad y discriminación.

Por esta razón, la secretaria de la Secretaría de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, se conectó al programa 10AM de este miércoles, 12 de febrero para explicar en que consiste dicho documento.

Segovia, inicio su intervención indicando que no es nada de lo que están diciendo, primero porque no es una cartilla, ya que este tipo de formato es el que normalmente se le entrega a los estudiantes, cosa que no se ha hecho, puesto que, realmente es un documento guía de orientaciones para los docentes y los directivos.

“Es muy importante, esto no es un material que se trabaja en el aula directamente con los niños” Resaltó

“Tampoco es un documento que promueva ninguna ideología”

Expresó que este documento, no promueve una ideología, con la intensión de que los niños se identifiquen y definan su sexualidad en ningún momento. Asimismo, señaló que ante las discusiones sobre que el documento excluye otros conflictos, no es cierto.

“Nosotros tenemos 16 protocolos que justamente complementarios a este documento específicamente confrontan cada una de las discriminaciones que tenemos, sea por etnia, sea por religión, sea por migración, o pues por xenofobia, sea por discapacidad, digamos, como esta orientación, hay orientaciones para cada uno de los temas que generan dentro de nuestro sistema, nuestro sistema una alarma de discriminación” agregó.

Documento de diversidad y discriminación: Secretaría de Educación de Bogotá

Segovia, explicó que este documento realmente es una obligación de la política pública LGTBI que fue publicada en el año 2021, cuenta con 65 productos, de los cuales 9 le corresponden al sector educativo y uno específicamente se generó como prevención a los temas de discriminación por orientación sexual y género, para primar la diversidad.

“Tenemos además nueve instrumentos normativos nacionales, dos distritales, que nos obligan a expedir unos lineamientos y unas orientaciones para prevenir la discriminación por orientación sexual y género" Resaltó.

¿Qué han dicho los colegios al respecto?

Aclaró que, por el momento, los colegios han recibido los documentos “muy bien”, debido a que justamente tanto padres de familia como docentes y directivos presentan retos muy grandes para manejar el tema de hostigamiento dirigido específicamente a estas poblaciones.

“Nosotros hacemos dentro de la institucionalidad es darle unas orientaciones, esto no es obligatorio, esto es una orientación, es darle una herramienta a las instituciones educativas para que puedan dentro de cuatro enfoques que manejamos, ellos puedan incorporar el tema de la gestión escolar, cómo manejar y prevenir estos casos de hostigamiento, y obviamente pues proteger la diversidad dentro de las instituciones educativas” explicó.

Lista de enfoques

Derechos humanos.

El diferencial.

Género.

Curso de vida