Cambios en el sector defensa, ¿qué viene para la seguridad en el país?

En Hora20 el análisis a los cambios en el sector defensa, el balance a los funcionarios que terminan su periodo y los retos de lo que viene en adelante. Una mirada a las estrategias en seguridad, el impacto de los hechos relacionados con la paz total, la guerra en Catatumbo y en otras regiones del país, así como el panorama que se vive en las grandes ciudades. El análisis a las oportunidades que tiene el sector defensa, los retos de los nuevos funcionarios y la redefinición de estrategias.

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la paz, planteó que el país en materia de seguridad enfrenta un escenario de pérdida de control del territorio y de pérdida de capacidades institucionales, “se llega a la conclusión de que no ha sido una buena gestión, ni la del ministro, ni la de Salamanca. Diría que de todas maneras hay que tener en cuenta que no es la gestión de una sola persona. Toca entenderlos en el contexto de la política de este gobierno, donde había una apuesta en privilegiar negociaciones de paz”. Señaló que, si bien hay política de seguridad, no hay estrategia, “la estrategia es cómo se ejecuta y cómo se coordina un escenario de múltiples ceses al fuego y cómo se manejó eso”.

De otro lado, dijo que rectificar en este momento la estrategia en seguridad es muy difícil, aunque necesaria, “este gobierno está en crisis y no solamente enfrenta una crisis interna, sino que tenemos toda la situación geopolítica con EE. UU. y Venezuela; un escenario complejo con gobiernos en crisis”.

Hugo Acero, experto en seguridad urbana, exsecretario de Seguridad de Bogotá, planteó que el debilitamiento en las Fuerzas Militares viene de tiempo atrás, “después del proceso de paz con Farc, salieron 30 mil soldados profesionales. Los mandos hablaban del fin del conflicto, cuando lo que alimentaba el conflicto estaba ahí que era rentas criminales, eso sigue ahí y siguió y no hubo acción importante del gobierno de turno, el mismo Santos y Duque con la retoma de territorios, eso se dejó a que los demás tomaran rentas y crecieran”, en esa medida, dijo que el gobierno Petro inhabilitó las Fuerzas Militares con los procesos de paz, “les dijo que no podían actuar y en muchos territorios, algunos hicieron cese y otros no”.

Además, dijo que las Fuerzas Militares entraron en condición rara y poco en línea del Estado de derecho que les corresponde, “se volvieron espectadores ante el enfrentamiento ELN y disidencias. El Estado jugó con esta situación, hay dificultades en lo operativo y en lo técnico”.

Para Diago Arias, columnista en El Tiempo, especialista en cultura de paz y experto en estudios políticos en resolución de conflictos, ante la salida del ministro Velásquez, no termina de entender en virtud de qué llegó Velásquez a un cargo tan complejo, “hay atributos éticos, pero el general León hablaba de competencias e idoneidad, no digo que toca volver a la época en que miembros de las FF. MM. lideraban el Ministerio, porque hay una trayectoria brillante, muchos ministros mirando temas de la política, la paz y la seguridad”. También resaltó que hay un escenario en el que el ministro Velásquez y es que no se ubicó en el momento y el tipo de violencia que vive el país, “muchos dicen que no es conflicto armado interno, sino de múltiples violencias, algunos hablan de tercer momento de la conflictividad y el ministerio debió dar más luces sobre a qué estamos enfrentados”.

Señaló que la rectificación está asociada el tema de la política de paz, “la rectificación está asociada a la rectificación de las apuestas de paz total que tiene situación limitada y que remite a tomar acción legítima de parte del Estado en el uso legítimo de la fuerza”.

Manfred Grautoff, consultor en temas de seguridad nacional, columnista, máster en defensa y seguridad nacional en la Escuela Superior de Guerra, planteó que, tras el nombramiento de Velásquez como ministro de Defensa, esperaba que un hombre que venía de la CICIG en Guatemala, donde se redujo homicidios, se replicara esa experiencia en Colombia, “pero con el tiempo vimos un ministro sin liderazgo”. Además, advirtió que una cosa es ser un competente funcionario judicial y otra un estratega contra la criminalidad, “empezamos a ver que cuando lo necesitábamos al frente en situaciones difíciles no vimos fuerzas pendientes y con capacidad de reaccionar”. También recordó cómo al ministro se le preguntaba sobre el sector y tenía respuestas vacías, “un ministro de defensa habla a su cúpula, a la ciudadanía y a la delincuencia y a las tres toca enviarles mensajes claros”.

Señaló que, la política en seguridad necesita una estrategia diferente en cada zona del país en conflicto, “cada punto necesita una campaña militar, operaciones específicas y eso es palabras mayores bajo esta coyuntura. Para eso se requiere capacidades porque entrar a El Plateado no es solo entrar con tanquetas, se necesita estrategia, doctrina y echar cuentas de cuánto cuesta eso”.

Por último, dijo que el ministro que llegue debe hacer control de daños para evitar que el panorama en seguridad se deteriore mucho más de lo que está actualmente y así evitar un retroceso que nos puede llevar de nuevo a los años 90.