Un joven de 32 años, fue la persona que murió en accidente de tránsito en la vía a Piedecuesta

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del lunes 11 de febrero en el área metropolitana de Bucaramanga, el siniestro vial cobró la vida de un motociclista quien fue identificado como Yerson Yesid Suárez, de 32 años.

El joven murió atrapado por las llantas de una tractomula en la calzada norte sur de la autopista de Floridablanca a Piedecuesta, las causas de este lamentable accidente son materia de investigación, así lo confirmó Adán Gélvez, secretario de tránsito y movilidad de Piedecuesta.

“Realmente la causa es materia de investigación. Se encuentran los agentes de tránsito, el grupo de agentes de tránsito de accidentalidad, haciendo los respectivos reportes y demás que solicita la fiscalía, con el fin de entregar el cuerpo lo más antes posible a medicina legal. Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo tractocamión”, comentó Adán Gélvez.

Podría interesarle: Ruido, peleas y ahora grafiteros: denuncia comunidad del barrio Cabecera en Bucaramanga

El levantamiento del cuerpo de este joven tardó más de cuatro horas, razón por la que la movilidad del área metropolitana se vio afectada ocasionando un monumental trancón por largas horas en ambos sentidos de la autopista que de Bucaramanga conduce a Piedecuesta.

“Acudimos al lugar de los hechos. Hubo cierta demora, toda vez que la gente, me disculpará la expresión, amarillista, inescrupulosa, que se para a tomar fotos, a tomar vídeos, no dejaba transitar y, fue difícil la llegada. Igualmente, llegamos sobre las 5:40 pm, una hora después. Dispusimos de ocho agentes de tránsito y un comandante para darle trámite a la situación”, agregó el Secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta.

Lea también: Alrededor de 750 mil millones de pesos adeuda Nueva EPS, a la red pública hospitalaria de Santander

Desde la Alcaldía de Piedecuesta extendieron una llamado a todos los actores viales, para evitar este tipo de sucesos y también a tener mayor empatía y no aumentar el tráfico vehicular por tomar fotos o videos.

“A los conductores de motocicletas, de vehículos tipo carro, camión, pues, simplemente tener cuidado en la vía, pensar en el otro a la hora de ir por las vías, de estar conduciendo, ya sea un tractocamión, una moto. En este momento, no sabemos quién tuvo la culpa en este accidente, pero si es el mensaje de ponernos en los zapatos de los demás actores viales y andar con sumo cuidado, respetando las normas de tránsito y más en esos horarios de hora pico”, concluyó Adán Gélvez, Secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta.