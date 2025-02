El Gral. Salamanca hizo un buen trabajo, pero ya cumplía el ciclo: exdirector de la Policía Nacional

Recientemente, se conoció sobre la renuncia del General William Salamanca, quien era el comandante de la Policía Nacional, motivo por el cual en 10AM de Caracol Radio estuvo el general en retiro, Teodoro Campo, exdirector de la Policía Nacional (2002 – 2003) y Jorge Restrepo, director del Cerac, para opinar al respecto.

Inicialmente, comentó: “No esperábamos una renuncia del general Salamanca, yo no creo que él lo haya hecho, yo creo que el presidente lo renunció porque no se aguanta a nadie que le pueda llevar la contraria o no pueda participar de las decisiones que él toma. Es posible que haya tomado acciones que al ministro y a Petro le disgustaron, esto se debe más a un tema político”.

Además, añadió: “No entendemos cómo hizo para durar tanto tiempo lidiando con el presidente de la República, no conozco mucho sobre la situación de la Policía tras la llegada del Gobierno actual. Lo que sí puedo decir es que Carlos Fernando Triana es un excelente oficial, es un señor a carta cabal y me alegro de que llegue a la dirección de la institución, porque es un respiro que va a recibir, ya que él es muy del lado de entenderla”.

Por su parte, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), opinó lo siguiente sobre la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez: “En este caso, el cuestionamiento que hizo el presidente en el consejo de ministros por la operación en Argelia, Cauca, llevó a que presentara su renuncia. No es fácil que el presidente cuestione de una manera tan directa a la viceministra y al ministro mismo sobre los resultados de esta operación, sumado a las difíciles circunstancias de seguridad”.