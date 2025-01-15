Exembajador Kevin Whitaker habla sobre el regreso de Trump y las relaciones Colombia–EE.UU.
Inmigración, narcotráfico, erradicación de cultivos ilícitos, paz total y Venezuela, serán temas de la relación entre los dos países.
Exembajador Kevin Whitaker habla sobre regreso de Trump y relaciones Colombia–EE.UU.
Muchos colombianos recuerdan a Kevin Whitaker como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Su misión la empezó durante la presidencia de Barack Obama y continuó en la primera administración de Donald Trump.
Whitaker es un diplomático de larga carrera que estuvo destacado entre otros países en el Reino Unido, Jamaica, Nicaragua, Venezuela y desde luego Colombia.
Además de eso fue jefe de la oficina de asuntos cubanos del Departamento de Estado y fue subsecretario de Estado para Suramérica.
Así es que pocas personas como él conocen el funcionamiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
Por eso lo he invitado hoy.
En cinco días, el próximo lunes 20 de enero, se posesiona nuevamente Donald Trump como presidente y esto desde luego va a tener consecuencias en la relación entre Colombia y Estados Unidos, el mayor comprador de productos colombianos.
El mercado estadounidense es el principal destino del café, el petróleo y las flores colombianas, entre otros muchos productos.
Las declaraciones de Trump sobre el resto del continente no han sido las más auspiciosas. Ha sostenido:
- Afirmó que México y Canadá debían considerar anexarse a Estados Unidos que es el país que subsidia sus economías.
- Dijo que el Golfo de México debería llamarse Golfo de América.
- Aseguró, sin mostrar pruebas, que Panamá está incumpliendo el tratado y que Estados Unidos podría recuperar el control del Canal de Panamá.
- Ha dicho además que la palabra “arancel” es la más bella del diccionario y ha anunciado gravámenes entre el 10 y el 20 por ciento para los productos que se vendan en Estados Unidos.
Ni durante esta campaña electoral, ni después de su elección el presidente Trump se ha referido específicamente a Colombia. Hace cuatro años, sin embargo, calificó en un trino a Gustavo Petro como “perdedor”, dijo que era socialista y recordó que fue líder del M-19.
El presidente Gustavo Petro le envió una carta cordial a Donald Trump el año pasado. Allí le decía “Colombia y los Estados Unidos han disfrutado de una relación fuerte y estratégica. En estos momentos críticos, el diálogo entre el norte y el sur es más esencial que nunca”.
La carta no ha sido respondida.
Todos esos temas los hablaremos con el antiguo embajador Kevin Whitaker.
El regreso de Trump a la Casa Blanca será el lunes y con toda seguridad habrá consecuencias para Colombia.
