Exembajador Kevin Whitaker habla sobre el regreso de Trump y las relaciones Colombia–EE.UU.

Muchos colombianos recuerdan a Kevin Whitaker como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Su misión la empezó durante la presidencia de Barack Obama y continuó en la primera administración de Donald Trump.

Whitaker es un diplomático de larga carrera que estuvo destacado entre otros países en el Reino Unido, Jamaica, Nicaragua, Venezuela y desde luego Colombia.

Además de eso fue jefe de la oficina de asuntos cubanos del Departamento de Estado y fue subsecretario de Estado para Suramérica.

Así es que pocas personas como él conocen el funcionamiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Por eso lo he invitado hoy.

En cinco días, el próximo lunes 20 de enero, se posesiona nuevamente Donald Trump como presidente y esto desde luego va a tener consecuencias en la relación entre Colombia y Estados Unidos, el mayor comprador de productos colombianos.

El mercado estadounidense es el principal destino del café, el petróleo y las flores colombianas, entre otros muchos productos.

Las declaraciones de Trump sobre el resto del continente no han sido las más auspiciosas. Ha sostenido:

Afirmó que México y Canadá debían considerar anexarse a Estados Unidos que es el país que subsidia sus economías.



Dijo que el Golfo de México debería llamarse Golfo de América.

Aseguró, sin mostrar pruebas, que Panamá está incumpliendo el tratado y que Estados Unidos podría recuperar el control del Canal de Panamá.



Ha dicho además que la palabra “arancel” es la más bella del diccionario y ha anunciado gravámenes entre el 10 y el 20 por ciento para los productos que se vendan en Estados Unidos.

Ni durante esta campaña electoral, ni después de su elección el presidente Trump se ha referido específicamente a Colombia. Hace cuatro años, sin embargo, calificó en un trino a Gustavo Petro como “perdedor”, dijo que era socialista y recordó que fue líder del M-19.

El presidente Gustavo Petro le envió una carta cordial a Donald Trump el año pasado. Allí le decía “Colombia y los Estados Unidos han disfrutado de una relación fuerte y estratégica. En estos momentos críticos, el diálogo entre el norte y el sur es más esencial que nunca”.

La carta no ha sido respondida.

Todos esos temas los hablaremos con el antiguo embajador Kevin Whitaker.

El regreso de Trump a la Casa Blanca será el lunes y con toda seguridad habrá consecuencias para Colombia.

Escuche la entrevista completa aquí: