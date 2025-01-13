Caso Nicolás Petro, propuesta Uribe de intervención en Venezuela y las últimas noticias de Colombia
Infórmese con los detalles de los hechos más importantes del mediodía de este lunes, 13 de enero
En las últimas horas, se conocieron novedades en el caso de Nicolás Petro, quien es acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, se incrementa el debate sobre el llamado que hizo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de hacer una “intervención internacional” en Venezuela.
Caso de Nicolás Petro: lo último
Este lunes, 13 de enero, Nicolás Petro Burgos asistió a una nueva audiencia para dar continuidad con su caso. El hijo del presidente Gustavo Petro es acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la audiencia, que se realizó en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, Nicolás Petro no aceptó los cargos. Aquí están más detalles de la audiencia:
- ATENCIÓN: Nicolás Petro no aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
- Nicolás Petro llama a declarar a más de 30 personas en juicio en su contra: algunos de los nombres
Llamado a intervención en Venezuela: expresidente Álvaro Uribe
Sigue la polémica por la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de convocar una “intervención internacional”, apoyada por Naciones Unidas, a Venezuela. Durante la mañana, varios políticos y sectores se han pronunciado sobre esta idea. Conozca más detalles aquí:
- No podemos proponer intervenciones militares en un hemisferio de paz como este: canciller Murillo
- “Cobarde el tirano que desconoce los resultados”: CD tras señalamientos de Maduro a Uribe
- Salvo el Centro Democrático, sectores políticos rechazan la idea de intervención militar en Venezuela
- Cuba rechazó el llamado de Uribe a una intervención en Venezuela y advirtió consecuencias “impredecibles”
Margarita Cabello, procuradora general de la nación, hizo balance sobre su gestión en la Procuraduría
El próximo 16 de enero de este año, se acabará la gestión de Margarita Cabello como procuradora general de la Nación. Este lunes, estuvo conversando con la mesa de 6AM de Caracol Radio, entregando un balance de su gestión. Todos los detalles aquí:
El país todavía tiene instituciones que hay que saber cuidar: procuradora Margarita Cabello
Beneficios y cambios de la red unificada de Tigo y Movistar
El CEO de Movistar Colombia, Fabián Hernández, estuvo en 6AM explicando los beneficios y cambios que tendrán los usuarios con la entrada de operación de esta red unificada. Conozca todos los detalles aquí:
Beneficios y cambios de la red unificada de Tigo y Movistar: CEO de Colombia explica
Presidente de Llaneros habla sobre la sanción que recibió de la FIFA
El presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, explicó las razones por las que el club recibió una dura sanción y cuál es su opinión frente a la decisión de la FIFA. Conozca todos los detalles a continuación:
Presidente de Llaneros da un parte de tranquilidad sobre la dura sanción que recibió de la FIFA