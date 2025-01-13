Caso Nicolás Petro, propuesta Uribe de intervención en Venezuela y las últimas noticias de Colombia

En las últimas horas, se conocieron novedades en el caso de Nicolás Petro, quien es acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, se incrementa el debate sobre el llamado que hizo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de hacer una “intervención internacional” en Venezuela.

Caso de Nicolás Petro: lo último

Este lunes, 13 de enero, Nicolás Petro Burgos asistió a una nueva audiencia para dar continuidad con su caso. El hijo del presidente Gustavo Petro es acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la audiencia, que se realizó en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, Nicolás Petro no aceptó los cargos. Aquí están más detalles de la audiencia:

Llamado a intervención en Venezuela: expresidente Álvaro Uribe

Sigue la polémica por la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de convocar una “intervención internacional”, apoyada por Naciones Unidas, a Venezuela. Durante la mañana, varios políticos y sectores se han pronunciado sobre esta idea. Conozca más detalles aquí:

Margarita Cabello, procuradora general de la nación, hizo balance sobre su gestión en la Procuraduría

El próximo 16 de enero de este año, se acabará la gestión de Margarita Cabello como procuradora general de la Nación. Este lunes, estuvo conversando con la mesa de 6AM de Caracol Radio, entregando un balance de su gestión. Todos los detalles aquí:

El país todavía tiene instituciones que hay que saber cuidar: procuradora Margarita Cabello

Beneficios y cambios de la red unificada de Tigo y Movistar

El CEO de Movistar Colombia, Fabián Hernández, estuvo en 6AM explicando los beneficios y cambios que tendrán los usuarios con la entrada de operación de esta red unificada. Conozca todos los detalles aquí:

Beneficios y cambios de la red unificada de Tigo y Movistar: CEO de Colombia explica

Presidente de Llaneros habla sobre la sanción que recibió de la FIFA

El presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, explicó las razones por las que el club recibió una dura sanción y cuál es su opinión frente a la decisión de la FIFA. Conozca todos los detalles a continuación: