Cuba rechazó llamado de Uribe a una intervención en Venezuela y advirtió consecuencias “impredecibles”

Las polémicas tras el juramento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para 2025 - 2031 no paran. Durante este fin de semana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se reunió en Cúcuta con varios líderes para demostrar su apoyo a los líderes de oposición, Edmundo González y María Corina Machado.

Durante el encuentro, el expresidente hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional para hacer una “intervención” en Venezuela, con el fin de acabar con “los tiranos del poder”.

“Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por Naciones Unidas, para que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres”, aseguró Uribe desde la frontera de Colombia con Venezuela.

Estos pronunciamientos han generado todo un debate y discusión. Hasta el mismo Maduro le respondió a Uribe, calificándolo de “cobarde”. “Ven tú al frente de las tropas, te espero en el campo de batalla”, dijo desde un festival en Caracas transmitido en televisión pública. Además, el mandatario venezolano agregó que la solicitud del expresidente colombiano era una postura “fascista y criminal”.

¿Qué le respondió el Gobierno de Cuba al expresidente Uribe?

Asimismo, el Gobierno de Cuba ha reaccionado ante el llamado del expresidente Uribe. A través de su cuenta de X, el Canciller de Cuba indicó que es irresponsable hacer ese tipo de peticiones en Venezuela. “Son un hecho grave que rechazamos y que, de avanzarse en dicha aventura, tendría consecuencias considerables e impredecibles para la paz y seguridad regionales ”, aseguró Rodríguez.

Las irresponsables peticiones de una intervención militar internacional en #Venezuela, que formulan varios actores, son un hecho grave que rechazamos y que, de avanzarse en dicha aventura, tendría consecuencias considerables e impredecibles para la paz y seguridad regionales. pic.twitter.com/xl9871gzmz — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 12, 2025

Hasta el momento, el expresidente Uribe no se ha pronunciado directamente sobre lo dicho por el Canciller cubano; sin embargo, a través de su cuenta de X, señaló que esta tarde publicará el fragmento completo de su discurso en Cúcuta en el que habla sobre la intervención internacional y el llamamiento al Ejército. Este video sería publicado esta tarde, a las 6:00 p.m. en sus redes sociales.

La Tiranía y el quiebre del legislativo, de la justicia y de las Fuerzas Armadas.



A las 6 pm de hoy, el fragmento.



Llamamiento al Ejército — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 13, 2025

Vale recordar que Maduro también avisó que se preparará junto con Cuba y Nicaragua para “tomar las armas” de ser necesario, con el fin de defender “el derecho a la paz, a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria”, recalcando la frase de: “que nadie se equivoque con Venezuela”.

Además, indicó que, “nadie quiere la intervención militar (a la) que llama Uribe”.