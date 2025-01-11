Impacto del Decreto 0475 en el comercio de Tunja: un análisis de la Cámara de Comercio de la ciudad

Los comerciantes no están de acuerdo con que se restrinja la circulación de carros y motos en las carreras 11 y 12 de Tunja. Foto | Caracol Radio

Tunja

La implementación del Decreto 0475 ha generado una ola de preocupación entre los comerciantes de Tunja, quienes argumentan que las medidas propuestas afectarán significativamente la competitividad y el crecimiento económico del Centro Histórico de la ciudad. Un estudio que hizo la Cámara de Comercio de Tunja, presenta un análisis detallado de las percepciones comerciales frente a este decreto, basado en una encuesta realizada por la entidad mercantil, en los establecimientos comerciales ubicados en las carreras 11 y 12, vías fundamentales para las dinámicas comerciales de la ciudad.

La encuesta, dirigida a 102 comerciantes ubicados en las áreas directamente impactadas, buscó comprender sus opiniones y explorar alternativas que reduzcan los posibles efectos negativos.

Los resultados de la encuesta revelan una distribución casi equitativa entre quienes conocen (51,0 %) y quienes desconocen (49,0 %) los detalles del Decreto 0475. Esta diferencia resalta una preocupación significativa: cerca de la mitad de los comerciantes no está al tanto de una normativa que impactará directamente su operación diaria.

Impacto en el flujo de clientes

La percepción predominante entre los comerciantes es negativa, con el 92,3 % considerando que las restricciones de tránsito afectarán el flujo de clientes hacia sus negocios. Solo un 5,7 % cree que esta medida podría tener un impacto favorable, mientras que un 1,9 % estima que no habrá cambios. El alto porcentaje de respuestas negativas refleja una fuerte preocupación sobre la disminución de clientes debido a las restricciones, lo que podría traducirse en un impacto directo en sus ingresos.

Cambios esperados en las ventas

El 88,4 % de los comerciantes prevé una reducción en sus ventas como consecuencia de las restricciones, lo que denota una preocupación generalizada sobre el impacto económico del decreto. Solo un 1,9 % de los encuestados anticipa un incremento significativo en las ventas, mientras que un 9,6 % considera que no habrá cambios.

Aspectos afectados del negocio

La mayoría de los encuestados (51,9 %) consideran que todos los aspectos mencionados se verán afectados por la implementación del decreto. Las preocupaciones específicas con mayor frecuencia fueron las ventas diarias (17,9 %) y la accesibilidad para clientes (16,0 %), seguidas de las dificultades para el manejo de mercancías (6,7 %) y la competitividad frente a otras zonas (5,4 %).

Percepción de beneficios del decreto

El 86,5 % de los comerciantes encuestados no perciben que tendrán beneficios para el comercio en la zona como resultado de la medida de restricción vehicular. Solo un 7,6 % cree que esta medida podría generar beneficios, mientras que un 5,8 % no tiene una opinión clara al respecto.

Estrategias de adaptación

Una proporción considerable de los comerciantes (76,9 %) no ha examinado estrategias para adaptarse a la medida una vez entre en vigencia, lo que podría reflejar una falta de preparación o un sentimiento de impotencia frente a los cambios. Solo un 23,1 % ha pensado en posibles adaptaciones, siendo las más comunes el cambio de ubicación del negocio (9,6 %) y la implementación de estrategias como venta online o a domicilio (7,7 %).

Impacto en sectores comerciales

Casi la mitad de los comerciantes (46,2 %) considera que el decreto afectará a todos los sectores por igual, mientras que un 36,5 % percibe que algunos sectores serán mucho más impactados. Un menor porcentaje (9,6 %) cree que los efectos serán leves, y un 7,7 % expresa incertidumbre sobre el impacto sectorial.

El análisis de los resultados evidencia una percepción negativa generalizada entre los comerciantes frente al Decreto 0475. Las principales preocupaciones están relacionadas con el impacto directo sobre las ventas, el movimiento de mercancías y el acceso de clientes. Los hallazgos sugieren una necesidad urgente de mejorar la difusión y aclarar los alcances de la medida, así como de explorar alternativas que permitan equilibrar las necesidades de movilidad urbana con la sostenibilidad del comercio, un motor esencial para la economía de Tunja.