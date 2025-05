Nicolás Maduro se posesionó como nuevo presidente de Venezuela 2025 - 2031

Este 10 de enero, en las horas de la mañana, se llevó a cabo la posesión presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. A pesar de las enormes manifestaciones en el país y en diferentes ciudades del mundo, el mandatario venezolano hizo el juramento para su tercer periodo presidencial consecutivo en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Esta ceremonia se realizó tras la jornada de manifestaciones, dirigidas por la líder de oposición, María Corina Machado. Estas protestas fueron protagonizadas por cientos de venezolanos que salieron a las calles para demostrar su inconformidad sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales que dejaron como ganador a Nicolás Maduro.

Venezuela HOY: el minuto a minuto de lo que fue la posesión de Nicolás Maduro

Reviva los hechos más importantes que se registraron durante la larga jornada de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela.

5:00 p.m. Edmundo González se pronuncia y detalla que pronto irá a su país:

Este viernes 10 de enero Edmundo González se pronunció tras la posesión de Nicolás Maduro. El líder de la oposición señaló que seguirá lo recomendado por la también líder María Corina Machado sobre no ingresar este día a Venezuela para posesionarse.

En medio de su discurso comentó que “Maduro violentó Constitución y voluntad de venezolanos, consuma golpe de Estado y pronto lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia”

“Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria, y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso”, agregó.

4:09 p.m. Edmundo González señala que hablará durante horas de la tarde.

El líder opositor y ganador de las elecciones en Venezuela detalló que se referirá al pueblo venezolano. “A las 6:00 de la tarde (hora Venezuela) le hablaré al país.”

3:00 p.m. - María Corina Machado explicó cómo fue su detención

Machado decidió aclarar cómo fue la difícil situación de su detención tras salir de las manifestaciones el pasado 9 de enero.

Estas fueron sus palabras: “A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas afuera y pudimos avanzar”

No obstante, tras superar un primer intento de detención, a la altura del distribuidor Altamira escuchó varios disparos. “Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres”

“Repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo”, agregó

2:42 p.m. - María Corina Machado se pronuncia sobre la posesión y habla de la posesión de Edmundo

Tras la posesión de Nicolás Maduro para su tercer mandato, María Corina Machado anunció que Edmundo González Urrutia no llegará a Venezuela este viernes 10 de febrero. Todo esto después de analizar los riesgos para su seguridad.

“En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen”, explicó la líder opositora.

1:50 P.M. - Nicolás Maduro fue reconocido como presidente de Venezuela por el jefe de las Fuerzas Militares

El mandatario venezolano sigue con el protocolo de la posesión presidencial en Venezuela. En los últimos minutos, fue reconocido por el general Vladimir Padrino López, el jefe de las Fuerzas Armadas del país.

🇻🇪 | URGENTE: Reconocimiento de parte de los militares a Nicolás Maduro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/FRYjMP48ir — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 10, 2025

1:39 P.M. - Por problemas de internet, María Corina Machado no habría podido realizar todavía su pronunciamiento

Tras más de 40 minutos de tardanza, los seguidores de María Corina Machado esperan su pronunciamiento tras la posesión. Según informó el equipo del Comando Venezuela, su tardanza se debe a problemas de conexión a internet. Se espera que próximamente se logre hacer la comunicación.

1:32 P.M. - Nueva detención en Venezuela: expresidente de Fedecámaras habría sido detenido

Según denunció el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, el expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, fue detenido. Hasta el momento, se desconoce más información sobre el paradero de Álvarez.

Me informan de la detención, en este momento, de Noel Álvarez ex presidente de Fedecamaras y Jefe del @ConVzlaComando en el Estado Miranda. Continúa la escalada represiva de la dictadura contra el liderazgo civil del país. #10Ene pic.twitter.com/eu01ZuVo9q — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) January 10, 2025

1:29 P.M. - Madres de Plaza de Mayo de Argentina felicitan y envían un saludo a Nicolás Maduro tras su posesión

En las últimas horas, la Asociación Madres de Plaza de Mayo felicitó a Nicolás Maduro por su nueva etapa presidencial. A través de un comunicado compartido en su cuenta de X, se le deseó a Maduro “fortaleza y sabiduría suficientes y necesarias para continuar la Revolución Bolivariana, y para enfrentar con decisión la planificación perversa de Estados Unidos”.

SALUDO AL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE VENEZUELA pic.twitter.com/QkYYveFUO2 — Prensa Madres (@PrensaMadres) January 9, 2025

12:36 P.M. - Se espera que a la 1:00 P.M., hora Colombia, hable María Corina Machado en Venezuela

En poco menos de media hora, se espera que la líder de oposición aparezca hablando por primera vez tras su detención durante las protestas del jueves en Caracas. Hasta el momento, Machado solo se ha pronunciado a través de su cuenta de X, a través de la cual agradeció el apoyo de los ciudadanos en las calles y aseguró que hoy contaría detalles de lo ocurrido ayer en las manifestaciones.

11:50 A.M . - Atención: Estados Unidos no reconoce oficialmente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que Nicolás Maduro perdió de manera clara las elecciones presidenciales de 2024 y “no tiene derecho a reclamar la presidencia hoy”. Además, aseguró que Estados Unidos está dispuesto a “apoyar el retorno a la democracia en Venezuela”.

#MUNDO El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, asegura que "Nicolás Maduro perdió claramente las elecciones presidenciales de 2024 y no tiene derecho a reclamar la presidencia hoy". También, expresa que Estados Unidos está dispuesto a "apoyar el retorno a la democracia… pic.twitter.com/AFKyeCJChH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

11:46 A.M. - Se levanta la sesión que posesiona a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela

A esta hora, se acaba la sesión en la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro se despide de sus invitados en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

11:31 A.M. - Nicolás Maduro anunció la creación de un nuevo proyecto de Reforma Constitucional

Durante su discurso que realiza en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, Nicolás Maduro aseguró que firmará hoy un decreto para crear un nuevo proyecto de Reforma Constitucional en Venezuela.

De acuerdo con el mandatario, esto tendrá como fin “hacer un proceso de democratización y de filtración del perfil de la sociedad y la economía nueva de Venezuela”, aseguró.

11:28 A.M. - Juan Guaidó se pronunció tras posesión de Nicolás Maduro

A través de su cuenta de X, Juan Guaidó dijo: “es la primera vez y será la última que un payaso habla desde el salón elíptico del palacio federal: Va a haber justicia”.

Es la primera vez y será la última que un payaso habla desde el salón elíptico del palacio federal.



Va a haber justicia. — Juan Guaidó (@jguaido) January 10, 2025

11:06 A.M. - ÚLTIMA HORA: María Corina Machado dará una declaración a las 2:00 p.m., hora de Venezuela

Según anunció a través de las redes sociales de su Comando Venezuela, la líder de oposición, María Corina Machado, daría una declaración a las 2:00 p.m., hora de Venezuela, lo que sería la 1:00 p.m., hora de Colombia.

#Atención ⚠️



Hoy, a las 2pm (hora Vzla), María Corina Machado (@MariaCorinaYA) hablará al país.



Atento a sus redes sociales. — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 10, 2025

10:52 A.M. - La oposición de Venezuela denunció que Nicolás Maduro consumó un “golpe de Estado”

A través de un comunicado que compartió la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se denunció que Nicolás Maduro consumó “un golpe de Estado” luego de juramentarse como presidente para el periodo 2025 - 2031.

#MUNDO| La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que Nicolás Maduro consumó "un golpe de Estado" luego de que el Parlamento bajo control del chavismo lo juramentó como presidente.

"Con la usurpación del poder por parte… pic.twitter.com/NobBhzalJr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

10:44 A.M. - Estados Unidos eleva la recompensa por la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 a 25 millones de dólares. Esta decisión haría parte de un paquete de medidas que incluye sanciones contra funcionarios vinculados a instituciones chavistas.

Además de Maduro, también ofrece la misma cuantía de recompensa que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, el país norteamericano ofrece hasta 15 millones de dólares.

#MUNDO En medio de la toma de posesión de Nicolás Maduro, EE.UU. aumentó las recompensas a 25 millones de dólares por cada información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro y del Ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, añade una nueva recompensa de hasta 15… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

10:34 A.M. - Nicolás Maduro envió fuerte mensaje al Gobierno Biden

El mandatario venezolano aseguró que “el presidente de Estados Unidos no pudo con nosotros, no pudieron vengarse, se lo digo al gobierno saliente y al que viene. No es Maduro, es un pueblo. Estados Unidos y Europa están derrotados”, aseguró.

Siga aquí en vivo el discurso de Nicolás Maduro en su posesión presidencial.

10:28 A.M. - “El poder que represento no me lo ha dado un presidente extranjero ni un país extranjero”.

En su discurso, Nicolás Maduro aseguró que el poder que hoy recibe y continúa teniendo en Venezuela no lo ha recibido de un país o mandatario extranjero.

“A mí no me ha colocado como presidente el Gobierno de los Estados Unidos, ni los gobiernos imperialistas de la derecha latinoamericana. Yo soy del pueblo, vengo del pueblo y mi poder emana da la historia”, aseguró Maduro.

Añadió que, “United States and Europe: están derrotados; el fascismo está derrotado y la oligarquía está derrotada”.

10:20 A.M. - “Venezuela está en paz, siempre en paz”, Maduro

Durante el discurso tras ser posesionado como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que, “Venezuela está en paz, siempre en paz, (...) a pesar de los oligarcas, en pleno ejercicio de su soberanía nacional y su independencia”.

#MUNDO| Durante su discurso luego de ser posesionado como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la ceremonia “es posible porque Venezuela está en paz, siempre en paz, (...) a pesar de los oligarcas, en pleno ejercicio de su soberanía nacional y su independencia”.… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

10:10 A.M. - Mientras transcurre la posesión presidencial, Estados Unidos emite nuevas sanciones contra Venezuela.

Según señaló la portavoz de Estados Unidos, las nuevas sanciones serán contra funcionarios del gobierno venezolano que están acusados de atentar contra la democracia de Venezuela.

Portavoz Nauert: Hoy, Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano involucrados en esfuerzos para socavar la democracia en #Venezuela. pic.twitter.com/cVg2UiJZZZ — USA en Español (@USAenEspanol) November 10, 2017

10:07 A.M. - A esta hora, Nicolás Maduro hace alocución presidencial ante la Asamblea Nacional

Comienza el discurso de Nicolás Maduro tras su juramento como presidente para el periodo 2025 - 2031.

9:48 A.M. - Nicolás Maduro se posesionó como nuevo presidente de Venezuela 2025 - 2031

Así fue el momento en el que Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela su tercer periodo legislativo en Venezuela.

#MUNDO| Así fue el momento en el que Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031.



Es el tercer periodo consecutivo de Nicolás Maduro en el poder. @EddyMosquera0 pic.twitter.com/T6WubHAs3w — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

9:35 A.M. - Comenzó oficialmente el acto de posesión de Nicolás Maduro

A esta hora, se abrió oficialmente la sesión para el juramento de Nicolás Maduro en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas. Hasta el momento, todo el evento se ha realizado en completa normalidad, sin mayores novedades.

9:20 A.M. - ATENCIÓN: Nicolás Maduro llegó al Palacio Federal Legislativo

Acaba de llegar Nicolás Maduro al Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para comenzar con su toma presidencial en Venezuela. A esta hora hace acto protocolario, saludando a todos los invitados que lo acompañan en su posesión.

#MUNDO| El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acaba de llegar a las afueras de la Asamblea Nacional para juramentar como Jefe de Estado para el periodo presidencial 2025-2031. Vía @Manuel_Cobela79 pic.twitter.com/gROgPwD63k — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

9:09 A.M. - Revelan video en el que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro habrían secuestrado a María Corina Machado.

Se conoció el video del momento exacto en el que fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro habrían secuestrado a María Corina Machado durante la jornada de protestas de este 9 de enero.

🇻🇪 | Así fue el momento en que fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro secuestran a María Corina Machado.

pic.twitter.com/rtFDZCMeeW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 10, 2025

9:00 A.M. - Atención: LATAM cancela todos los vuelos entre Colombia y Venezuela para este fin de semana

Debido al cierre de fronteras y el espacio aéreo entre Venezuela y Colombia ordenado por el régimen de Venezuela, la aerolínea LATAM canceló todos los vuelos entre Bogotá y Caracas entre el 10 y el 13 de enero. Los pasajeros podrán cambiar fecha o pedir reembolso sin costo.

#ATENCIÓN Por cierre temporal de la frontera y espacio aéreo entre Colombia y Venezuela, LATAM Airlines Colombia cancela los vuelos entre Bogotá y Caracas del 10 al 13 de enero. Los pasajeros podrán cambiar fecha o pedir reembolso sin costo. @CaracolRadio @Juanmc9617 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

8:35 A.M. - Llega el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Venezuela

En las últimas horas, se conoció que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó desde La Habana a Venezuela para la posesión de Nicolás Maduro. Además del presidente de Cuba, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, hace presencia en Venezuela. El exmandatario se une a la delegación que hará presencia en el Parlamento. No asistirá la presidente de este país.

El presidente de #Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó la mañana de este viernes a #Venezuela, para asistir a la juramentación de Nicolás Maduro, 🎥: VTV pic.twitter.com/Dlk3BdAazE — El Venezolano Colombia (@ElVenezolanoCo) January 10, 2025

8:27 A.M. - VIDEOS: Se mantiene un bajo tráfico en las calles de Venezuela pocas horas antes de la posesión

Poco tiempo antes de que comience la toma de posesión de Nicolás Maduro, ciudadanos comparten videos de las calles de Venezuela. Por el momento, se observa un bajo tráfico y algunas personas han tenido que caminar por el cierre de algunas calles y la falta de disponibilidad de transporte público.

#MUNDO| Previo a la ceremonia de posesión presidencial en Venezuela, las calles de Caracas permanecen con poco tráfico y algunas personas han tenido que caminar por el cierre de algunas calles y la falta de disponibilidad en transporte público. @Manuel_Cobela79 pic.twitter.com/siPP7z23sP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

8:00 A.M. - María Corina sí fue secuestrada y a la dictadura no hay que creerle nada: líder de oposición venezolana

Juan Pablo Guanipa, exgobernador del estado Zulia, líder de la oposición venezolana, explicó en 6AM, que “a ella la detuvieron ayer, lo que hubo con María Corina fue una detención, una detención en la que una persona recibió un disparo de bala”.

No obstante, aclaró que por el momento, él no ha hablado con ella, por lo que no tiene información de la situación actual. Lo que sabe, lo ha sabido gracias a las comunicaciones de cercanos que ha tenido.

7:44 A.M. - Maduro se pronuncia previo al evento de posesión

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro informó que ya está todo listo para su evento de posesión. Publicó un video en el que asegura que, “no hay amenaza que valga, la paz prevalecerá”.

Además, indicó que, “no habrá fascismo, no habrá imperialismo que lo pueda detener: Venezuela tiene su destino escrito y marcado. Aquí habrá paz, estabilidad, democracia y pueblo en la calle”.

¡Estamos listos! El 10 de enero el candidato presidencial, electo y proclamado por las autoridades electorales se va a juramentar ante la Asamblea Nacional, así va a ocurrir en Venezuela, en Paz y en unión nacional junto al #Pueblo. No habrá fascismo ni imperialismo que lo pueda detener. Publicado por Nicolás Maduro en Viernes, 10 de enero de 2025

7:40 A.M. - Se conoce que Vyacheslav Volodin, representante de Rusia, ya está en Venezuela para la toma de posesión de Nicolás Maduro

Vyacheslav Volodin, quien es el Jefe de la Duma Estatal (Cámara de diputados) de Rusia, llegó en la madrugada de este viernes a Venezuela. Según informó la prensa rusa, Volodin representará a Rusia en la toma de posesión de Maduro.

🇷🇺🇻🇪 El Presidente de @state_duma, Viacheslav #Volodin, llegó a Venezuela para representar a Rusia en la toma de posesión del Presidente del país sudamericano @NicolasMaduro.



La ceremonia de investidura del jefe de Venezuela está prevista para hoy.#RusiaVenezuela pic.twitter.com/tvKIM55u8N — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 10, 2025

7:20 A.M. - Se registra el cierre de la frontera en Paraguachón, en La Guajira, tras la orden del régimen venezolano

Según conoció Caracol Radio en las últimas horas, hay una fuerte presencia del Ejército Venezolano en el estado de Zulia a esta hora de la mañana.

#ATENCIÓN | A esta hora, ya se registra el cierre total de la frontera en Paraguachón, La Guajira, por orden de Venezuela. Hay fuerte presencia del Ejército venezolano, en el estado de Zulia. @CaracolBquilla pic.twitter.com/JPcd6KTL8J — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2025

6:51 A.M. - Advierten masiva migración de venezolanos a Colombia tras posesión de Nicolás Maduro

La tensión por la posesión presidencial se siente fuerte en las zonas más cercanas a la frontera con Venezuela. En las últimas horas, varios gobernadores y habitantes de las ciudades fronterizas y aledañas han mostrado su preocupación sobre lo que podría pasar tras la posesión de Nicolás Maduro en su tercer periodo legislativo.

6:35 A.M. - CIDH le recuerda al régimen de Nicolás Maduro que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las “persistentes prácticas de terrorismo de Estado” en Venezuela y recordó que la líder antichavista María Corina Machado es “beneficiaria de medidas cautelares”.

6:10 A.M. - Se vuelve a convocar manifestaciones para este 10 de enero

En las próximas horas, se espera que comience una nueva jornada de protestas en Venezuela y en las principales ciudades del mundo en las que hay gran presencia de venezolanos. En Colombia, se convocaron plantones en los mismos puntos de concentración que el día de ayer, los cuales fueron:

Bogotá: plaza de Lourdes (10:00 a. m.)

plaza de Lourdes (10:00 a. m.) Barranquilla: plaza La Paz, a la altura de la carrera 45 con calle 47 (5:00 p. m.)

plaza La Paz, a la altura de la carrera 45 con calle 47 (5:00 p. m.) Bucaramanga: parque Los Niños (6:00 p. m.)

parque Los Niños (6:00 p. m.) Cali: Bulevar del Río (3:00 p. m.)

Bulevar del Río (3:00 p. m.) Cartagena: plazoleta del edificio Caja Agraria, Centro Histórico (10:00 a. m.)

plazoleta del edificio Caja Agraria, Centro Histórico (10:00 a. m.) Cúcuta: parque Santander (4:00 p. m.)

parque Santander (4:00 p. m.) Ibagué: parque Murillo Toro (2:00 p. m.)

parque Murillo Toro (2:00 p. m.) Medellín: parque de las Luces (5:00 p. m.)

parque de las Luces (5:00 p. m.) Palmira, Valle: Versalles, calle 42 (2:00 p.m.)

Versalles, calle 42 (2:00 p.m.) Popayán: parque Caldas (6:00 p. m.)

parque Caldas (6:00 p. m.) Rionegro, Antioquia: plaza de la Libertad (5:00 p. m.)

plaza de la Libertad (5:00 p. m.) Santa Marta: plaza de Bolívar (4:00 p. m.)

plaza de Bolívar (4:00 p. m.) Valledupar: plaza Primero de Mayo (4:00 p. m.)

5:10 A.M. - Nicolás Maduro decidió cerrar las fronteras de Colombia y Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro anunció esta mañana el cierre de todas las fronteras entre Colombia y Venezuela debido a una supuesta “conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos”. Esta decisión se tomó a pesar de que el Gobernador del Táchira anunciara a principios de esta semana que ninguna frontera se cerraría porque se tenía absoluto control de cada una de estas zonas.