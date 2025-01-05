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16 jul 2026 Actualizado 07:35

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Autoridades atienden emergencia en Caldas por deslizamiento y represamiento del río La Valeria

Aunque ya se logró recuperar el cauce del río y atender la situación, continúan las labores de remoción del movimiento en masa para superar la emergencia.

Movimiento en masa en Caldas. Foto: Alcaldía de Caldas.

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Caldas, Antioquia

Las autoridades y organismos de emergencia, incluidos el Cuerpo de Bomberos y la Policía, atendieron una emergencia en la vereda La Valeria, municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, desde la noche del sábado 4 de enero. Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que obstruyó el cauce del río La Valeria, lo que generó una alerta a la población por la alta posibilidad de una avenida torrencial.

Según informó la Alcaldía de Caldas, con maquinaria amarilla se logró recuperar el cauce del río y atender la situación, aunque continúan las labores de remoción del movimiento en masa para superar la emergencia.

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William Ángel, secretario de Infraestructura del municipio, explicó: “Se trata de un monitoreo rotacional, un gran movimiento en masa, que ya habíamos venido de monitoreo desde días atrás. Ya teníamos el cauce recuperado, ya habíamos controlado el represamiento de la quebrada de La Valeria. Creo que da un parte de tranquilidad a toda la comunidad”.

Por ahora, las autoridades locales mantienen restringido el acceso vehicular a la vereda y han recomendado a la comunidad recolectar agua debido a posibles interrupciones en el servicio de acueducto durante las labores de remoción de tierra.

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